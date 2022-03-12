Galatasaray yöneticisinden Beşiktaş'a Süleyman Seba'lı gönderme

Ural Aküzüm, Galatasaray'ın Süleyman Seba'yı andığı bir paylaşımı alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:
Nur içinde yat Süleyman Seba🤲
Adil rekabetten yana;
-Hava muhalefetinden, maç yorgunluğundan medet ummayan;
-Torpil istemeyen;
-Başka yollara tevessül etmeyen;
-Milli menfaatlere öncelik veren büyük başkan Süleyman Seba’ya rahmet diliyorum
Türk Futbolu eski günleri arıyor
Pek bilinmez; Süleyman Seba Galatasaray Lisesi'nde okumuştur (Sonra Kabataş'a geçip ordan mezun olmuştur)
Devlet okulu Galatasaray Lisesi, gönlünü Beşiktaş’a vakfetmiş, devlet geleneği bilen 2 büyük BJK Başkanı mezun etmiş: Mehmet Üstünkaya & Süleyman Seba.
Nur içinde yatsınlar