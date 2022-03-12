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Galatasaray yöneticisinden Beşiktaş'a Süleyman Seba'lı gönderme

#Galatasaray#Beşiktaş#Ural Aküzüm
Galatasaray yöneticisinden Beşiktaşa Süleyman Sebalı gönderme

Galatasaray Sportif AŞ bağımsız yönetim kurulu üyesi Ural Aküzüm, derbinin ertelenmesini istemeyen Beşiktaş'a Süleyman Seba'lı bir göndermede bulundu.

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Ural Aküzüm, Galatasaray'ın Süleyman Seba'yı andığı bir paylaşımı alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

Nur içinde yat Süleyman Seba🤲

Adil rekabetten yana;
-Hava muhalefetinden, maç yorgunluğundan medet ummayan;
-Torpil istemeyen;
-Başka yollara tevessül etmeyen;
-Milli menfaatlere öncelik veren büyük başkan Süleyman Seba’ya rahmet diliyorum

Türk Futbolu eski günleri arıyor

Pek bilinmez; Süleyman Seba Galatasaray Lisesi'nde okumuştur (Sonra Kabataş'a geçip ordan mezun olmuştur)
Devlet okulu Galatasaray Lisesi, gönlünü Beşiktaş’a vakfetmiş, devlet geleneği bilen 2 büyük BJK Başkanı mezun etmiş: Mehmet Üstünkaya & Süleyman Seba.

Nur içinde yatsınlar

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Galatasaray yöneticisinden Beşiktaşa Süleyman Sebalı gönderme

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Galatasaray yöneticisinden Beşiktaşa Süleyman Sebalı gönderme

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#Galatasaray#Beşiktaş#Ural Aküzüm

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