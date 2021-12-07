Galatasaray yöneticisi Rezan Epözdemir: İzleyenler tarihi bir maça tanıklık edecek

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Asgari ücrette peş peşe önemli açıklamalarAsgari ücrette peş peşe önemli açıklamalar#Asgari Ücret
Turizm merkezinde fırtına kâbusu Araçlar yolda kaldıTurizm merkezinde fırtına kâbusu! Araçlar yolda kaldı#Meteoroloji
4-0 sonrası Süper Ligde hesaplar değişti Şampiyonu ve düşecek takımları duyurdular...4-0 sonrası Süper Lig'de hesaplar değişti! Şampiyonu ve düşecek takımları duyurdular...#Süper Lig
Bakan Koca Tesadüf değil diyerek duyurdu: 10 ayın sonuçlarına güveninBakan Koca 'Tesadüf değil' diyerek duyurdu: 10 ayın sonuçlarına güvenin! #Koronavirüs
Dünyanın gözü kulağı burada... Tansiyon yüksek Ve başladıDünyanın gözü kulağı burada... Tansiyon yüksek! Ve başladı#Ukrayna
Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme Suikast timindeki isim yakalandıKaşıkçı cinayetinde flaş gelişme! Suikast timindeki isim yakalandı#Cemal Kaşıkçı
Katar ile 15 anlaşma imzalandı Erdoğan: Körfez ülkeleri bizim özbeöz kardeşimizdirKatar ile 15 anlaşma imzalandı! Erdoğan: Körfez ülkeleri bizim özbeöz kardeşimizdir#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Canlı: Tarihi maçta 7 gol, 1 kırmızı kartCanlı: Tarihi maçta 7 gol, 1 kırmızı kart#Galatasaray
Emine Erdoğan, Katar-Türkiye Kadın Buluşması’nda konuştu..Emine Erdoğan, Katar-Türkiye Kadın Buluşması’nda konuştu.. #Emine Erdoğan
Fatih Terim hastaneye kaldırıldıFatih Terim hastaneye kaldırıldı! #Galatasaray
Meteorolojiden yeni uyarı geldi Kuvvetli sağanak ve kar... Saat verildiMeteoroloji'den yeni uyarı geldi! Kuvvetli sağanak ve kar... Saat verildi#Meteoroloji
Yasak bölgede yakalanan Yunan polisin ifadesi ortaya çıktı Cep telefonu detayı...Yasak bölgede yakalanan Yunan polisin ifadesi ortaya çıktı! Cep telefonu detayı...#Edirne
ABDli milyarderin evine şok baskın Türkiyeye iade edilecekABD'li milyarderin evine şok baskın! Türkiye'ye iade edilecek#Ankara
Farioli geliyordu, ne oldu Sergen Yalçın görmüyor, Burak Elmas tetikliyor...'Farioli geliyordu, ne oldu! Sergen Yalçın görmüyor, Burak Elmas tetikliyor...'#Hadibenkaçtım
Gözyaşları içinde açıklamıştı... Alec Baldwin herkesi şaşırttı Flaş adımGözyaşları içinde açıklamıştı... Alec Baldwin herkesi şaşırttı! Flaş adım#Alec Baldwin
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Galatasaray yöneticisi Rezan Epözdemir: İzleyenler tarihi bir maça tanıklık edecek

#Galatasaray#Rezan Epözdemir#Galatasaray-Fenerbahçe Kadın Futbol Maçı
Galatasaray yöneticisi Rezan Epözdemir: İzleyenler tarihi bir maça tanıklık edecek

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Fenerbahçe'yle kadın futbolda oynayacakları maç nedeniyle bugünün tarihi bir gün olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

Kadına Şiddete Son sloganıyla oynanan Galatasaray - Fenerbahçe kadın futbol maçı öncesinde Galatasaray’ın başkan yardımcısı Rezan Epözdemir, karşılaşmanın oynandığı Nef Stadyumu’nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bugünün çok tarihi, anlamlı ve bir o kadar da önemli bir gün olduğunu söyleyen Epözdemir, "Kadına karşı şiddetle mücadele. Bu durum siyaset üstü bir alan. Erkek egemen toplum, feodal anlayış, kadını ötekileştiren ifadenin bertaraf edilmesini istiyoruz. Kadınların şiddete maruz kalmadığı, katledilmediği, hak arama özgürlüğünü kullandığı bir ülke hayal ediyoruz. Bugün izleyenler tarihi bir maça tanıklık edecek. Kadın futbol takımımızı seçimden sonra kısa sürede kurduk. Başarı odaklı olmanın yanı sıra sosyal sorumluluk projesi de var burada. Futbolun daha güçlü şekilde ilerlemesi konusunda kadınların önemli bir etkisi olacağını düşünüyoruz. Başkanımız Burak Elmas ve Ali Koç Bey bu maç için görüşmüştü. Kadına karşı şiddetle ilgili iradeyi ortaya koymak için bunu yapıyoruz. TFFye seyircilerin yarı yarıya olması için başvurmuştuk ancak hukuki engeller olduğu için bu talebimize olumlu yanıt veremediler. Biz de bu maçın ikincisini şubat ayında Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde yapacağız. Kadına karşı şiddetle mücadele konusunda önemli bir adım atılmış olacak. Bu iradeyi bugün haykırmış olacağız. Oyuncuların da Galatasaray değerlerine uygun şekilde mücadele edeceklerinden kuşkum yok. Bugün futbolun bütün aktörleri ve bileşenleriyle kadına karşı şiddetle mücadele için tarihi bir adım atacağız" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Rezan Epözdemir#Galatasaray-Fenerbahçe Kadın Futbol Maçı

BAKMADAN GEÇME!

Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın
Gözyaşları içinde açıklamıştı... Alec Baldwin herkesi şaşırttı

Gözyaşları içinde açıklamıştı... Alec Baldwin herkesi şaşırttı!

#Alec Baldwin
İklim krizi bir buna etki etmemişti Küresel ısınma neden albatrosların yuvasını yıkıyor

İklim krizi bir buna etki etmemişti! Küresel ısınma neden albatrosların yuvasını yıkıyor?

#İklim Krizi