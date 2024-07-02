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Galatasaray yöneticisi Hatipoğlu'ndan Emin Bayram açıklaması! "Teklif var..."

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Emin Bayram#Transfer
Galatasaray yöneticisi Hatipoğlundan Emin Bayram açıklaması Teklif var...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2024 12:23

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, geçen sezon Belçika Ligi ekiplerinden Westerlo'da kiralık forma giyen 21 yaşındaki savunma oyuncusu ile ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

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Emin Bayram için kendilerine bir teklif geldiğini aktaran İbrahim Hatipoğlu, "Emin Bayram'ın transferiyle ilgili bir anlaşma söz konusu değil. Gelen bir teklif var. Bununla ilgili görüşmeler devam ediyor. Kamuoyunda telaffuz edilen rakamlar doğru değil. Şu an herhangi bir rakam veya şart üzerinde anlaşma yok. Emin ve Galatasaray'ın menfaatleri doğrultusunda değerlendirme yapacağız. Emin, altyapımızdan yetişen ve bizim için değerli bir oyuncu. Şu an için imzalanan bir anlaşma bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

Galatasaray altyapısından yetişen stoper Emin Bayram, geçen sezon Belçika Jupiler Pro Lig'de Westerlo formasıyla 23 maça çıktı.

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#Galatasaray#Emin Bayram#Transfer

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