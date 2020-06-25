MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray yöneticilerinden İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a ziyaret
GeriFutbol Galatasaray yöneticilerinden İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a ziyaret
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 25.06.2020 - 17:01,Son Güncelleme:

Galatasaray yöneticilerinden İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a ziyaret

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray yöneticilerinden İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a ziyaret
Abone Olgoogle-news

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı ziyaret etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcıları Yusuf Günay ile Kaan Kançal, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Aktaş'ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyarette Aktaş'a isminin yazılı olduğu 10 numaralı Galatasaray forması hediye edildi.

Galatasaray yöneticilerinden İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaşa ziyaret

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle