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Galatasaray, yerli sağ bek ve orta saha peşinde! Ömer Ali veto edildi, gözler Berkay Özcan ve Okay Yokuşlu'da

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#Transfer#Galatasaray#Okan Buruk
Galatasaray, yerli sağ bek ve orta saha peşinde Ömer Ali veto edildi, gözler Berkay Özcan ve Okay Yokuşluda
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2023 07:00

Yabancı transferini tamamlayan Galatasaray, yerli sağ bek ve orta saha peşinde. Ömer Ali Şahiner için Rams Başakşehir Kulübü ile görüşen sarı kırmızılı yönetim, teknik direktör Okan Buruk’un bu oyuncuyu istememesi üzerine transferden vazgeçti. Yerli orta saha için de Başakşehir’den Berkay Özcan ve West Bromwich’ten Okay Yokuşlu isimleri gündeme geldi.

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Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez’i de renklerine bağlayarak yabancı transferini tamamlayan Galatasaray, şimdi sağ bek ve orta saha mevkilerine yerli oyuncu arayışına başladı...

Sağ bek için düşünülen ilk isim olan Ömer Ali Şahiner’in kulübü Rams Başakşehir ile görüşüp mali şartlarını soran sarı kırmızılı yönetim, teknik direktör Okan Buruk’un bu oyuncuyu veto etmesi üzerine transferden kesin olarak vazgeçti.

Galatasaray’ın Süper Lig’de forma giyen bazı yerli sağ beklerle temas halinde olduğu öğrenildi.

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TAKAS ARTI PARA FORMÜLÜ GÜNDEMDE 

Yerli orta saha adayları arasında ilk sırayı Rams Başakşehir’in milli futbolcusu Berkay Özcan alıyor. Piyasa değeri 4.4 milyon Euro olan 25 yaşındaki oyuncunun takas artı bir miktar para karşılığında transferi söz konusu.

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Gündemdeki diğer isim, İngiltere Championship takımlarından West Bromwich Albion’da forma giyen Okay Yokuşlu. İngiliz ekibinin asları arasında yer alan 29 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri ise 3 milyon Euro.

Geçen sezon 41 maçta oynayıp 4 gol atan Okay, bu sezon 6 karşılaşmada da ilk 11’de sahaya çıktı.

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#Transfer#Galatasaray#Okan Buruk

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