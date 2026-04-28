Galatasaray yenilgisinin ardından Fenerbahçe'de soyunma odası karıştı: 'Kadro dışı bırakın!'

Türk futbolunun iki devi Fenerbahçe ile Galatasaray, hemen her transfer döneminde olduğu gibi geçtiğimiz yaz da karşı karşıya geldi. 8 sene Manchester City kalesini koruyan Ederson için başlayan yarışı Sarı-Lacivertliler kazandı.

44 MİLYON EURO MALİYET ALTINA GİRİLDİ

Sambacı için İngiliz devine 11 milyon Euro bonservis ödendi. Yıllık 11 milyon Euro maaşla Fenerbahçe tarihinin en çok kazanan isimlerinden biri olan Ederson ile 3 senelik sözleşme imzalandı.

Tüm dünyada büyük ses getiren bu transfer, daha sezon bitmeden büyük bir fiyaskoya dönüştü.

BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE NOEL İZNİ ALDI, NOTTINGHAM DEPLASMANINA GİTMEDİ

Ederson, 23 Aralık’ta kupadaki Beşiktaş maçında Noel izni aldığı için oynamadı.

23 Şubat’ta 1-1 biten Kasımpaşa maçının hemen ardından Tedesco ilginç bir açıklamayla öğrencisinin 3 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Sambacı, 3-0’ın rövanşında 26 Şubat’taki Nottingham deplasmanına gitmedi, 1 Mart’ta Antalya maçına 11’de başlaması şaşkınlık yarattı.

RİZESPOR MAÇINDAKİ HATASIYLA UMUTLARA DARBE VURDU

Ederson, geçen hafta Rizespor mücadelesinde 90+8’de yaptığı büyük hatayla takımının gol yemesine neden oldu. 2-2’lik beraberlik, şampiyonluk umutlarına ağır darbe vurdu.

TEPKİ BÜYÜKTÜ, ÖZÜR DİLEDİ

Tecrübeli kaleciye tepki büyüktü. Sadettin Saran, Ederson’un oyuncuların olduğu WhatsApp grubunda herkesten özür dilediğini açıkladı.

GALATASARAY DERBİSİNDE KIRMIZIYI ZORLADI!

Tedesco, kupadaki Konya maçı ile Galatasaray mücadelesinde öğrencisini ilk 11’de oynattı. Dünyaca ünlü file bekçisi 23. dakikada itirazdan sarı kart gördü ama kırmızıyı zorladı! Ederson, 62’de Galatasaray’ın kazandığı penaltı sonrası hakem Yasin Kol’un ısrarına rağmen kalesine geçmedi. Kol, kendisine bakıp yere tüküren deneyimli kaleciyi ikinci sarı kartla oyundan attı.

TAKIM ARKADAŞLARINI DA ÇILDIRTTI!

Derbi sonrası soyunma odasında büyük tepki vardı. Ederson yine özür diledi ancak bu kez karşılık bulmadı. Birçok futbolcunun, Tedesco ve Devin Özek’ten, şampiyonluk derbisinde yaptıkları nedeniyle Ederson’un kadro dışı bırakılmasını istediği iddia edildi.