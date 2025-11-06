×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Galatasaray yenilgisi sonu oldu: Ajax'ta John Heitinga'nın görevine son verildi!

Güncelleme Tarihi:

#Ajax#John Heitinga#Galatasaray
Galatasaray yenilgisi sonu oldu: Ajaxta John Heitinganın görevine son verildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2025 18:33

Dün akşam Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında sahasında Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Ajax, teknik direktör John Heitinga'nın görevine son verildiğini açıkladı.

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında dün akşam sahasında Galatasaray'a 3-0 mağlup olan ve Devler Ligi'nde 4'te 0 çeken Hollanda Eredivisie ekibi Ajax'ta fatura teknik direktör John Heitinga'ya kesildi.

Gözden KaçmasınHollanda basını Galatasaray hezimeti sonrası Ajax’ı yerden yere vurdu ‘Avrupa’nın alay konusu Hemen görevden alınmalı’Hollanda basını Galatasaray hezimeti sonrası Ajax’ı yerden yere vurdu! ‘Avrupa’nın alay konusu! Hemen görevden alınmalı’Haberi görüntüle

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör John Heitinga görevden alındı. 30 Haziran 2027'ye dek devam eden sözleşmesi kısa süre içinde fesh edilecek. Aynı durum yardımcı antrenör Marcel Keizer için de geçerli. Ajax yeni teknik direktör arayışlarına başladı, bu geçiş sürecinde Heitinga'nın görevini Fred Grim devralacak." ifadeleri kullanıldı.

Ajax, 11 haftası geride kalan Eredivisie'de topladığı 20 puanla lider Feyenoord'un 8 puan gerisinde 4. sırada yer alıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ajax#John Heitinga#Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!