Galatasaray yenilgisi sonu oldu: Ajax'ta John Heitinga'nın görevine son verildi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında dün akşam sahasında Galatasaray'a 3-0 mağlup olan ve Devler Ligi'nde 4'te 0 çeken Hollanda Eredivisie ekibi Ajax'ta fatura teknik direktör John Heitinga'ya kesildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör John Heitinga görevden alındı. 30 Haziran 2027'ye dek devam eden sözleşmesi kısa süre içinde fesh edilecek. Aynı durum yardımcı antrenör Marcel Keizer için de geçerli. Ajax yeni teknik direktör arayışlarına başladı, bu geçiş sürecinde Heitinga'nın görevini Fred Grim devralacak." ifadeleri kullanıldı.

Ajax, 11 haftası geride kalan Eredivisie'de topladığı 20 puanla lider Feyenoord'un 8 puan gerisinde 4. sırada yer alıyor.