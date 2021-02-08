Galatasaray yenilgisi bağıra bağıra geldi

Spor Arena / Süleyman ARAT - Sezona 18 transferle giren, ara transferde de Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Attila Szalai, Bright Osayi-Samuel gibi önemli isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe’de, Galatasaray karşısında alınan yenilgi camianın keyfini kaçırdı. Haftalardır sergilenen kötü futbolun ve kaleci Altay sayesinde kazanılan üç puanların, derbideki yenilginin sinyalleri olduğu görüşü, taraftarlar arasında ağırlık kazanmış durumda. Sarı lacivertli camiaya ve otoritelere göre; Galatasaray yenilgisini getiren faktörler şöyle sıralanıyor:

Bulut, kadroyu iyi kullanamıyor

1- Elindeki zengin kadroyu verimli oynatamadığı ve cesur hamleler yapamadığı için Erol Bulut en çok eleştiri alan isim oldu. Geçen yılın yıldızları Sosa, Cisse, Mert Hakan Yandaş ve bu sezona fırtına gibi başlayan Ozan Tufan’da görülen form düşüklüğünün sorumluluğu da Bulut’un sırtına yüklendi.

Sosa, geçen yılların çok gerisinde

2- Büyük umutlarla alınan Jose Sosa derbide takımı ileri taşıyacak paslarını ve oyun zekasını sahaya yansıtamadı. Sağ ayak serçe parmağındaki kırığın hâlâ etkisini sürdürdüğü, maç sırasında ayakkabı değiştirmesinden anlaşılan Arjantinli yıldız, özellikle geçtiğimiz sezonun çok gerisinde.

Gustavo’nun alternatifi nerede?

3- F.Bahçe’nin istikrar abidesi konumundaki Gustavo’nun takım içinde bir alternatifinin olmaması büyük handikap olarak göze çarpıyor. Bu

görevi üstlenme potansiyeline sahip tek oyuncu Tolga Ciğerci de gönderilince, Erol Bulut Brezilyalı yıldızın yokluğunda çözüm üretemez hale geldi.

Mert Hakan hayal kırıklığı yarattı

4- Sivasspor’dan transferi olay olan Mert Hakan Yandaş, Galatasaray karşısında ne orta sahada ne forvet arkasında etkili

olabildi. 63. dakikada kendisinin yerine oyuna giren Mesut, daha çok topla buluştu (33’e 29), orta yaptı (5’e 2) ve şut attı (1’e 0).

Tüm forvetler tel tel döküldü

5- Samatta ile Cisse aylardır süren kötü futbollarını Galatasaray karşısında da sürdürdü. İki forvet de varlık gösteremedi. Rizespor ve Ha

tayspor maçındaki etkili futboluyla beğeni toplayan Valencia da derbide tanınmayacak derecede kötüydü. Hücumda ağırlığını koyamadı.

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