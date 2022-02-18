Galatasaray yeniden yapılanıyor! Pasquale Sensibile en yetkili 3. isim oldu

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Galatasaray Başkanı Burak Elmas, eski teknik direktör Fatih Terim ile yollarını ayırdıktan sonra başlattığı ‘yeniden yapılanma’ hamlelerini sürdürüyor. Anlaşma yapıldığı dün resmen açıklanan yeni sportif direktör Pasquale Sensibile, Elmas’ın bu doğrultudaki 3. transferi oldu. İlk olarak Terim’den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Domenec Torrent’i oturtan, ardından dünyaca ünlü Luis Campos’u transfer danışmanı olarak atayan Elmas, sportif direktörlüğe de İtalyan futbol adamı Sensibile’yi de getirdi.

5 kulüpte sportif direktörlük yaptı

Futbolculuk kariyeri İtalya’nın alt liglerinde geçen Sensibile, daha sonra bu ülkede sportif direktör ve scout olarak çalıştı. Novara, Sampdoria, Verona, Mantova, Trapani ve Alessandria kulüplerinde sportif direktörlük görevi üstlenen 50 yaşındaki Sensibile, Juventus ve Roma’da da scoutluk yaptı. Son olarak menajerlik şirketi P&P Sport Management’te çalışan Sensibile, yeni görev şemasında başkan Elmas ve Campos’tan sonra üçüncü isim olacak.

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Yılda 400 bin Euro ödenecek

Teknik direktör Domenec Torrent, Sensibile’ye bağlı olarak çalışacak; İtalyan sportif direktör de Campos’a... Görev şemasının en tepesinde de Burak Elmas yer alıyor. Yıllık 400 bin Euro ücret alacak olan Sensibile, beraberinde bir de İspanyol scout getirdi. 60 bin Euro yıllık ücrete getirilen yeni scout, Galatasaray’daki oyuncu izleme ekibinin başında görev yapacak. Sensibile’ye, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Torrent’in ofisinin hemen yanındaki odanın tahsis edildiği belirtildi.

YILDIZ FABRiKASI OLACAĞIZ

G.Saray Başkan Yardımcısı Özgür Kalelioğlu, sportif direktörlüğe Pasquale Sensibile’nin getirilmesiyle birlikte kulüpte yeni bir dönemin başladığını duyurdu. Kalelioğlu, şöyle dedi: “Torrent, Campos ve Sensibile’nin camiamıza katılması, finansal çıkmazdan kurtulmamızı sağlayacak yeni bir yaklaşımın adımlarıdır.

BU MODEL KESiNLiKLE KÜÇÜLME DEĞiL

Yeni dönemde amacımız; Galatasaray’ı bir yıldız fabrikasına dönüştürmek. Henüz yıldızı parlamamış genç oyuncuları uygun koşullarda alıp, bir yandan sportif başarıyı kovalarken bir yandan da bu oyuncuları satarak Galatasaray’ın finansal sürdürülebilirliğini garanti altına almaktır. Bu model kesinlikle bir küçülme değildir.

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40 OYUNCUDAN 12’SiYLE GÖRÜŞTÜK

Campos’un liderliğindeki Monaco ve Lille’in kazandığı şampiyonluklar ve futbolcu satışından elde ettiği 600 milyon Eurol’uk kaynak, bu modelin başarısının somut kanıtıdır. Bu kapsamda, Campos ve Sensibile’nin önerdiği 40’a yakın oyuncunun 12’siyle ön görüşmelerimizi gerçekleştirdik.