Galatasaray yeniden yapılanıyor! Pasquale Sensibile en yetkili 3. isim oldu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı Bölge bölge sıralandı Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Bölge bölge sıralandı#Meteoroloji
Kadıköyde bir kez daha protesto Fenerbahçe-Slavia Prag maçında ıslıklı tepki...Kadıköy'de bir kez daha protesto! Fenerbahçe-Slavia Prag maçında ıslıklı tepki...#Fenerbahçe
Uğur Şahinden flaş varyant açıklamasıUğur Şahin'den flaş varyant açıklaması#Koronavirüs
16’lık bir genci ölüme götüren... İhmaller zinciri16’lık bir genci ölüme götüren... İhmaller zinciri#Sıla
Dolandırıcılar sosyolojiyi Nilüfer Narlı Hoca’dan çok daha iyi biliyorlarDolandırıcılar sosyolojiyi Nilüfer Narlı Hoca’dan çok daha iyi biliyorlar#Nilüfer Narlı
Elektrik indirimi hangi işletmeleri kapsayacakElektrik indirimi hangi işletmeleri kapsayacak?#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Maskeler çıkıyor muMaskeler çıkıyor mu?#Maske
Rusya uçak dolusu para getiriyorRusya uçak dolusu para getiriyor#Rusya
Dink, Yazıcıoğlu ve Hablemitoğlu: Delilleri karartıp ‘fail’ yaratan faildirDink, Yazıcıoğlu ve Hablemitoğlu: Delilleri karartıp ‘fail’ yaratan faildir#Hrant Dink
Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapan yandı İndirimli satış oyununa engelFahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapan yandı! İndirimli satış oyununa engel#Ticaret Bakanlığı
Yeni ilaçta gelişme: Dağıtımı başladıYeni ilaçta gelişme: Dağıtımı başladı!#Fahrettin Koca
Fenerbahçe turu zora soktu 5 gollü maçta avantaj Slavia PragınFenerbahçe turu zora soktu! 5 gollü maçta avantaj Slavia Prag'ın #Fenerbahçe
ABDden bomba iddia Bu bahanelerle saldırabilirlerABD'den bomba iddia! 'Bu bahanelerle saldırabilirler'#Antony Blinken
Cumhurbaşkanı Erdoğandan belediye başkanlarına su tarifelerinde indirim çağrısıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan belediye başkanlarına su tarifelerinde indirim çağrısı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’#Gayrimenkul
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Galatasaray yeniden yapılanıyor! Pasquale Sensibile en yetkili 3. isim oldu

#Galatasaray#Pasquale Sensibile#Burak Elmas
Galatasaray yeniden yapılanıyor Pasquale Sensibile en yetkili 3. isim oldu
Adil Demirçubuk

Burak Elmas’ın başlattığı operasyonun son hamlesi Pasquale Sensibile oldu. Sarı kırmızılı kulüpteki yeni görev şemasında teknik direktör Domenec Torrent, Sensibile’ye bağlı olarak çalışacak; İtalyan sportif direktör de Luis Campos’a rapor verecek. Başkan Burak Elmas da en tepedeki isim olarak çalışmaları denetleyecek.

Haberin Devamı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, eski teknik direktör Fatih Terim ile yollarını ayırdıktan sonra başlattığı ‘yeniden yapılanma’ hamlelerini sürdürüyor. Anlaşma yapıldığı dün resmen açıklanan yeni sportif direktör Pasquale Sensibile, Elmas’ın bu doğrultudaki 3. transferi oldu. İlk olarak Terim’den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Domenec Torrent’i oturtan, ardından dünyaca ünlü Luis Campos’u transfer danışmanı olarak atayan Elmas, sportif direktörlüğe de İtalyan futbol adamı Sensibile’yi de getirdi.

5 kulüpte sportif direktörlük yaptı

Futbolculuk kariyeri İtalya’nın alt liglerinde geçen Sensibile, daha sonra bu ülkede sportif direktör ve scout olarak çalıştı. Novara, Sampdoria, Verona, Mantova, Trapani ve Alessandria kulüplerinde sportif direktörlük görevi üstlenen 50 yaşındaki Sensibile, Juventus ve Roma’da da scoutluk yaptı. Son olarak menajerlik şirketi P&P Sport Management’te çalışan Sensibile, yeni görev şemasında başkan Elmas ve Campos’tan sonra üçüncü isim olacak.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Galatasaraydan yeni sponsorluk anlaşması İmzalar atıldıGalatasaray'dan yeni sponsorluk anlaşması! İmzalar atıldıHaberi görüntüle

Yılda 400 bin Euro ödenecek

Teknik direktör Domenec Torrent, Sensibile’ye bağlı olarak çalışacak; İtalyan sportif direktör de Campos’a... Görev şemasının en tepesinde de Burak Elmas yer alıyor. Yıllık 400 bin Euro ücret alacak olan Sensibile, beraberinde bir de İspanyol scout getirdi. 60 bin Euro yıllık ücrete getirilen yeni scout, Galatasaray’daki oyuncu izleme ekibinin başında görev yapacak. Sensibile’ye, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Torrent’in ofisinin hemen yanındaki odanın tahsis edildiği belirtildi.

YILDIZ FABRiKASI OLACAĞIZ

G.Saray Başkan Yardımcısı Özgür Kalelioğlu, sportif direktörlüğe Pasquale Sensibile’nin getirilmesiyle birlikte kulüpte yeni bir dönemin başladığını duyurdu. Kalelioğlu, şöyle dedi: “Torrent, Campos ve Sensibile’nin camiamıza katılması, finansal çıkmazdan kurtulmamızı sağlayacak yeni bir yaklaşımın adımlarıdır.

Gözden Kaçmasın

Galatasarayın yeni sportif direktörü Pasquale Sensibilenin maaşı belli olduGalatasaray'ın yeni sportif direktörü Pasquale Sensibile'nin maaşı belli olduHaberi görüntüle

BU MODEL KESiNLiKLE KÜÇÜLME DEĞiL

Yeni dönemde amacımız; Galatasaray’ı bir yıldız fabrikasına dönüştürmek. Henüz yıldızı parlamamış genç oyuncuları uygun koşullarda alıp, bir yandan sportif başarıyı kovalarken bir yandan da bu oyuncuları satarak Galatasaray’ın finansal sürdürülebilirliğini garanti altına almaktır. Bu model kesinlikle bir küçülme değildir. 

Haberin Devamı

40 OYUNCUDAN 12’SiYLE GÖRÜŞTÜK

Campos’un liderliğindeki Monaco ve Lille’in kazandığı şampiyonluklar ve futbolcu satışından elde ettiği 600 milyon Eurol’uk kaynak, bu modelin başarısının somut kanıtıdır. Bu kapsamda, Campos ve Sensibile’nin önerdiği 40’a yakın oyuncunun 12’siyle ön görüşmelerimizi gerçekleştirdik.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Pasquale Sensibile#Burak Elmas

BAKMADAN GEÇME!

Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

#Gayrimenkul
Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme

BAKMADAN GEÇME!

Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

#Gayrimenkul
Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme