Galatasaray, yeniden alıyor! Bonservisi belli oldu

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Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı. Kadrosunu güçlendirmek isteyen Sarı-Kırmızılı yönetim, özellikle kanat bölgesine takviye yapmak için çalışmalarını sürdürürken, daha önce de gündeme gelen Noa Lang ismi yeniden ön plana çıktı.

KİRALIK OLARAK GELMİŞTİ

Galatasaray’da kanat transferi için alternatifler değerlendirilmeye devam ederken, gündem Noa Lang. Geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak kadroya katılan Hollandalı futbolcu, kısa sürede takıma uyum sağlamış ve ihtiyaç duyulan anlarda etkili performans göstermişti.

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20 MİLYON EURO!

Napoli forması giyen 27 yaşındaki oyuncu için Cim Bom’un 15 milyon Euro’luk teklif hazırladığı öğrenildi. İtalyan ekibinin beklentisinin ise 20 milyon Euro olduğu belirtildi.

GALATASARAY'I BEKLİYOR

Lang’ın, Galatasaray’daki süreç netleşmeden başka bir kulübe gitmek istemediği kaydedildi. Sarı-Kırmızılılar’ın listedeki diğer kanat adaylarının durumuna göre Hollandalı yıldız için operasyonu hızlandırabileceği ifade edildi.

PERFORMANSI

Noa Lang, Galatasaray formasıyla 2025-26 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak görev yapmış, çıktığı toplam 17 resmi maçta 2 gol ve 4 asistlik performans sergilemiştir.