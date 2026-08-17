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Galatasaray, yeniden alıyor! Bonservisi belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray Transfer#Transfer Haberleri#Noa Lang
Galatasaray, yeniden alıyor Bonservisi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2026 09:46

Galatasaray, transfer sezonunun bitmesine kısa bir süre kala çalışmalarını hızlandırdı. Bu bağlamda Cimbom'da Noa Lang ismi yüksek sesle ifade edilmeye başlandı.

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Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı. Kadrosunu güçlendirmek isteyen Sarı-Kırmızılı yönetim, özellikle kanat bölgesine takviye yapmak için çalışmalarını sürdürürken, daha önce de gündeme gelen Noa Lang ismi yeniden ön plana çıktı.

Galatasaray, yeniden alıyor Bonservisi belli oldu

KİRALIK OLARAK GELMİŞTİ

Galatasaray’da kanat transferi için alternatifler değerlendirilmeye devam ederken, gündem Noa Lang. Geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak kadroya katılan Hollandalı futbolcu, kısa sürede takıma uyum sağlamış ve ihtiyaç duyulan anlarda etkili performans göstermişti.

Galatasaray, yeniden alıyor Bonservisi belli oldu

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20 MİLYON EURO!

Napoli forması giyen 27 yaşındaki oyuncu için Cim Bom’un 15 milyon Euro’luk teklif hazırladığı öğrenildi. İtalyan ekibinin beklentisinin ise 20 milyon Euro olduğu belirtildi.

Galatasaray, yeniden alıyor Bonservisi belli oldu

GALATASARAY'I BEKLİYOR

Lang’ın, Galatasaray’daki süreç netleşmeden başka bir kulübe gitmek istemediği kaydedildi. Sarı-Kırmızılılar’ın listedeki diğer kanat adaylarının durumuna göre Hollandalı yıldız için operasyonu hızlandırabileceği ifade edildi.

Galatasaray, yeniden alıyor Bonservisi belli oldu

PERFORMANSI

Noa Lang, Galatasaray formasıyla 2025-26 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak görev yapmış, çıktığı toplam 17 resmi maçta 2 gol ve 4 asistlik performans sergilemiştir.

 

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#Galatasaray Transfer#Transfer Haberleri#Noa Lang

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