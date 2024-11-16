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Galatasaray yeni transferi kiralık gönderiyor

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Elias Jelert#Yusuf Demir
Galatasaray yeni transferi kiralık gönderiyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2024 18:46

Galatasaray, fazla süre alamayan yeni transfer Elias Jelert ve Yusuf Demir'i devre arasında daha fazla forma şansı bulabilecekleri bir takıma kiralamayı planlıyor.

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Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar sürüyor. Kadro planlaması yapan sarı kırmızılıların, bazı futbolcularla yol ayrımına gitmesi bekleniyor.

TRT Spor'un haberine göre; yabancı sınırı nedeniyle bu sezon bekledikleri süreleri bulamayan yeni transfer Elias Jelert ve Yusuf Demir'in devre arasında takımdan ayrılma ihtimali oldukça yüksek...

Sezon başında 9 milyon Euro'ya Kopenhag'tan transfer edilen Jelert, henüz beklentileri karşılayamadı. Bu sezon 14 maçta görev alan Danimarkalı futbolcu, bu karşılaşmaların yalnızca 3'üne 11'de başladı. Son maçlarda iyi bir görüntü çizen 21 yaşındaki oyuncu, gol veya asist üretemedi.

Galatasaray yeni transferi kiralık gönderiyor

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Sezon başı kampını iyi geçiren Yusuf Demir ise bu sezon tüm kulvarlarda dört kez forma giyebildi. Hiçbir mücadeleye 11'de başlamayan Yusuf, 14 resmi maçta kadroya giremedi.

Sarı kırmızılı yönetim, Jelert ve Yusuf'u daha fazla forma giyebilecekleri bir kulübe kiralamayı planlıyor. İki futbolcunun da bu duruma sıcak baktığı gelen haberler arasında...

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#Galatasaray#Elias Jelert#Yusuf Demir

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