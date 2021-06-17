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Futbol
AA
Haber Giriş: 17.06.2021 - 20:19 | Son Güncelleme:

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

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Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, 2021-2022 sezonunun hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki sabah antrenmanında kuvvet çalışmaları üzerinde duran sarı-kırmızılı takım, akşam idmanının ilk bölümünde teknik pas çalışmaları yaptı.

Sarı-kırmızılı oyuncular, idmanın ana bölümünde dar alan oyunları üzerinde durdu.

Galatasaray'ın sözleşmelerini uzattığı Emre Taşdemir ve Ömer Bayram da yeni sezon hazırlıklarına dahil oldu.

Son dakika transfer haberi... Galatasarayda bir imza daha 2 yıllık yeni sözleşme
Son dakika transfer haberi... Galatasaray'da bir imza daha! 2 yıllık yeni sözleşme

Sezon sonu 21 Yaş Altı Milli Takımı’na davet edilen Yunus Akgün, sağlık kontrolünden geçtikten sonra takıma katıldı.

Galatasaray, yeni sezon çalışmalarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

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