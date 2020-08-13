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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 13.08.2020 - 21:18,Son Güncelleme:

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

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Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılı ekibin Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki sabah antrenmanında sağlık kontrolünden geçen bazı oyuncular yer almadı. Diğer oyuncular ise aerob koşu yaptı.

Akşam idmanına ise core aktivasyon çalışmasıyla başlandı. Teknik çalışmalarla süren antrenmanın ana bölümünde ise sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik pas oyunları oynandı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Sağlık kontrolleri devam ediyor

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolculardan Okan Kocuk, Berk Balaban, Marcelo Saracchi, Emre Taşdemir, Emin Bayram, Ryan Babel, Yunus Akgün, Jesse Sekidika ve Mbaye Diagne, Liv Hospital Ulus'ta sağlık kontrolünden geçti.
Galatasaray'da dün de 10 futbolcu sağlık kontrolünden geçmişti.

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