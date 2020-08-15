Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki sabah antrenmanında futbolcuların kuvvet çalışması yaptığı belirtildi.
Dinamik ısınmayla başlayan günün ikinci antrenmanının ise teknik ve sınırlı alanda hedefe yönelik pas çalışmalarıyla tamamlandığı ifade edildi.
Öte yandan, yeni transfer kaleci Fatih Öztürk'ün de antrenmanda yer aldığı aktarıldı.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.
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