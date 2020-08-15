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Futbol
Haber Giriş: 15.08.2020 - 21:35,Son Güncelleme:

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

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Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
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Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki sabah antrenmanında futbolcuların kuvvet çalışması yaptığı belirtildi.

Dinamik ısınmayla başlayan günün ikinci antrenmanının ise teknik ve sınırlı alanda hedefe yönelik pas çalışmalarıyla tamamlandığı ifade edildi.

Öte yandan, yeni transfer kaleci Fatih Öztürk'ün de antrenmanda yer aldığı aktarıldı.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

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