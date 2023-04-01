Galatasaray yeni seri, Adana Demirspor Avrupa hedefi için sahada! Okan Buruk ve Vincenzo Montella'nın 11'leri...

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Süper Lig’de lider Galatasaray milli aradan önce Konya’da yaşadığı hüsranı bugün sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı mücadelede telafi etmek istiyor. En yakın takipçisi Fenerbahçe’nin maç fazlasıyla 6 puan önünde yer alan sarı kırmızılılar haftayı kayıpsız geçerek rahat bir şekilde derbinin sonucunu beklemeyi planlarken ligde 4. sırada yer alan Adana Demirspor ise Avrupa hedefine ulaşabilmek için deplasmandan eli boş dönmemekte kararlı.

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NELSSON’UN CEZASI BiTTi

Galatasaray’da Nelsson’un cezası biterken Berkan sarı kart cezası nedeniyle bugün sahada olamayacak. Sakatlığı geçen ve dün idmanda as takımda oynayan Mertens’in karşılaşmaya 11’de başlaması bekleniyor. Adana ekibinde tek eksik cezalı Belhanda.

8- Ligde son 8 iç saha maçında puan kaybetmeyen G.Saray, evinde daha uzun bir galibiyet serisini en son Aralık 2018-Mayıs 2019’daki 9 maçta yaşadı.

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2- Ligde 14 maçlık galibiyet serisi Konya’da sona eren Galatasaray, en son Ocak 2022’de üst üste 2+ mağlubiyet aldı (4M; Fatih Terim, Torrent).