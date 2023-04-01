Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Galatasaray yeni seri, Adana Demirspor Avrupa hedefi için sahada! Okan Buruk ve Vincenzo Montella'nın 11'leri...

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Adana Demirspor#Süper Lig
Galatasaray yeni seri, Adana Demirspor Avrupa hedefi için sahada Okan Buruk ve Vincenzo Montellanın 11leri...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2023 07:00

Konya’da 14 maçlık galibiyet serisi biten Cimbom evinde yeni bir başlangıç peşinde. 4. sıradaki Akdeniz ekibi ise ilk 3’e girme hedefinde hata istemiyor.

Haberin Devamı

Süper Lig’de lider Galatasaray milli aradan önce Konya’da yaşadığı hüsranı bugün sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı mücadelede telafi etmek istiyor. En yakın takipçisi Fenerbahçe’nin maç fazlasıyla 6 puan önünde yer alan sarı kırmızılılar haftayı kayıpsız geçerek rahat bir şekilde derbinin sonucunu beklemeyi planlarken ligde 4. sırada yer alan Adana Demirspor ise Avrupa hedefine ulaşabilmek için deplasmandan eli boş dönmemekte kararlı.

Gözden KaçmasınLionel Messi geri mi dönüyor Barcelonadan üst üste açıklamalar: İsteyeceğim ilk şey olurLionel Messi geri mi dönüyor? Barcelona'dan üst üste açıklamalar: 'İsteyeceğim ilk şey olur'Haberi görüntüle
Gözden KaçmasınFransa Futbol Federasyonundan oruç tutan futbolcular için tepki çeken kararFransa Futbol Federasyonu'ndan oruç tutan futbolcular için tepki çeken kararHaberi görüntüle

NELSSON’UN CEZASI BiTTi 

Galatasaray’da Nelsson’un cezası biterken Berkan sarı kart cezası nedeniyle bugün sahada olamayacak. Sakatlığı geçen ve dün idmanda as takımda oynayan Mertens’in karşılaşmaya 11’de başlaması bekleniyor. Adana ekibinde tek eksik cezalı Belhanda.

8- Ligde son 8 iç saha maçında puan kaybetmeyen G.Saray, evinde daha uzun bir galibiyet serisini en son Aralık 2018-Mayıs 2019’daki 9 maçta yaşadı.

Haberin Devamı

2- Ligde 14 maçlık galibiyet serisi Konya’da sona eren Galatasaray, en son Ocak 2022’de üst üste 2+ mağlubiyet aldı (4M; Fatih Terim, Torrent).

Galatasaray yeni seri, Adana Demirspor Avrupa hedefi için sahada Okan Buruk ve Vincenzo Montellanın 11leri...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Adana Demirspor#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Çocuğum neden içine kapanık

BİR SORUDAN FAZLASI | Çocuğum neden içine kapanık?

#İçe Kapanık
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden hiç tanımadığım insanlar çocuğumun bakımına müdahale ediyor

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden hiç tanımadığım insanlar çocuğumun bakımına müdahale ediyor?

#Bir Sorudan Fazlası
İngiltere’nin en korkulan suçlusu Charles Bronson yıllar sonra yeniden gündemde Normal bir moruk olduğumu kanıtlamam için bana bir şans verin

İngiltere’nin en korkulan suçlusu Charles Bronson yıllar sonra yeniden gündemde! 'Normal bir moruk olduğumu kanıtlamam için bana bir şans verin'

#Charles Bronson