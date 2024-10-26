Galatasaray yeni sağ bekini İtalya'da buldu! Milan'ın kaptanı Davide Calabria iddiası...

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Yaz transfer döneminde 9 milyon euro karşılığında Elias Jelert'i transfer eden Galatasaray, genç sağ bekte aradığını bulamadı. Alternatif çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılar rotayı Milan'ın kaptanı Davide Calabria'ya çevirdi.

OCAK AYINI İŞARET ETTİLER

İtalyan basınından Calcio Mercato'nun haberine göre; Milan'da bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan Calabria'nın ocak ayında takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor. 27 yaşındaki futbolcunun kış transfer döneminde Galatasaray'a transfer olabileceği iddia edildi.

3-4 MİLYON EURO

İtalyan sağ bekin ara transfer döneminde gelecek 3-4 milyon euroluk bir teklife sıcak bakacağı ileri sürüldü.

MARSILYA DA İLGİLENİYOR

Haberde, tecrübeli sağ bekin Milano'ya ocak ayında veda etmesi durumunda ise iki alternatifinin olduğu belirtildi. Galatasaray'ın ilgisine ek olarak Marsilya'nın da yıldız oyuncuyu takip ettiği vurgulandı.

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MILAN PERFORMANSI

Sezon sonunda Milan ile sözleşmesi bitecek olan futbolcu, bu sezon 3 maçta forma giydi ve 220 dakika süre aldı. İtalyan devinin altyapısından yetişen ve 2015'ten bu yana A takımda forma giyen Davide Calabria, toplamda ise 261 maçta 9 gol, 21 asistlik performans sergiledi.