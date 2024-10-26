×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Galatasaray yeni sağ bekini İtalya'da buldu! Milan'ın kaptanı Davide Calabria iddiası...

Güncelleme Tarihi:

#TRANSFER#GALATASARAY#Milan
Galatasaray yeni sağ bekini İtalyada buldu Milanın kaptanı Davide Calabria iddiası...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2024 12:01

Yaz transfer döneminde Elias Jelert'i kadrosuna katan Galatasaray, istediği verimi alamadığı Danimarkalı'nın alternatifini İtalya'da buldu.

Haberin Devamı

Yaz transfer döneminde 9 milyon euro karşılığında Elias Jelert'i transfer eden Galatasaray, genç sağ bekte aradığını bulamadı. Alternatif çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılar rotayı Milan'ın kaptanı Davide Calabria'ya çevirdi.

OCAK AYINI İŞARET ETTİLER

İtalyan basınından Calcio Mercato'nun haberine göre; Milan'da bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan Calabria'nın ocak ayında takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor. 27 yaşındaki futbolcunun kış transfer döneminde Galatasaray'a transfer olabileceği iddia edildi.

Gözden KaçmasınYeni MHK Sistemini Ferhat Gündoğdu anlattı TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Okan Buruka seslendi: O hakem arkadaşımızı...Yeni MHK Sistemi'ni Ferhat Gündoğdu anlattı! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Okan Buruk'a seslendi: O hakem arkadaşımızı...Haberi Görüntüle

3-4 MİLYON EURO

İtalyan sağ bekin ara transfer döneminde gelecek 3-4 milyon euroluk bir teklife sıcak bakacağı ileri sürüldü.

MARSILYA DA İLGİLENİYOR

Haberde, tecrübeli sağ bekin Milano'ya ocak ayında veda etmesi durumunda ise iki alternatifinin olduğu belirtildi. Galatasaray'ın ilgisine ek olarak Marsilya'nın da yıldız oyuncuyu takip ettiği vurgulandı.

Haberin Devamı

MILAN PERFORMANSI

Sezon sonunda Milan ile sözleşmesi bitecek olan futbolcu, bu sezon 3 maçta forma giydi ve 220 dakika süre aldı. İtalyan devinin altyapısından yetişen ve 2015'ten bu yana A takımda forma giyen Davide Calabria, toplamda ise 261 maçta 9 gol, 21 asistlik performans sergiledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#TRANSFER#GALATASARAY#Milan

BAKMADAN GEÇME!