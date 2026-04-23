Galatasaray 'yeni Osimhen'i buldu! Transfer için düğmeye basıldı

Haberin Devamı

Süper Lig'de son 4 haftaya 4 puan farkla lider giren ve hafta sonu sahasında karşılaşacağı ezeli rakibi Fenerbahçe'yi mağlup ederek işi bitirmek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları da başlamış durumda.

Sözleşmesi bitecek olan Mauro Icardi'yle yola devam etmesi zor görünen sarı-kırmızılılar için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Africa Foot'un haberine göre; Galatasaray, Nijeryalı santrfor George Ilenikhena'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.

OCAK AYINDA 33 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Afrika futbolunun son dönemdeki en büyük yeteneklerinden biri olarak gösterilen ve 'yeni Osimhen' olarak lanse edilen George Ilenikhena, devre arasında 33 milyon euro karşılığında Monaco'dan Al-Ittihad'a transfer olmuştu.

Haberin Devamı

BEKLENTİLERİN UZAĞINDA KALDI

Ancak 19 yaşındaki genç golcü, Suudi Arabistan'daki ilk 4 ayında beklentilerin uzağında kaldı.

Al-Ittihad formasıyla bugüne dek 5 resmi maçta görev yapan ve yalnızca 156 dakika şans bulabilen Ilenikhena, henüz gol atamadı.

KİRALANMASI GÜNDEME GELEBİLİR

Haberde Galatasaray'ın son dönemde Victor Osimhen, Leroy Sane ve Wilfried Singo gibi yüksek maliyetli iddialı transferlere imza attığı ifade edilirken, Ilenikhena'yı da daha rekabetçi bir ortamda kariyerini yeniden canlandırabilecek ve yüksek bonservis kazandırabilecek yüksek potansiyelli bir oyuncu olarak gördüğü belirtildi.

Şu an için görüşmelerin gayri resmi düzeyde sürdürüldüğü aktarılırken, bonservis bedeli konusunda uzlaşma sağlanamaması halinde kiralık transferin de gündeme gelebileceği kaydedildi.

KARİYERİ

Futbol kariyerine Amiens SC alt yapısında başlayan George Ilenikhena, ilk profesyonel maçına henüz 15 yıl, 11 ay, 5 günlükken çıktı.

Haberin Devamı

2023 yazında 6 milyon Euro karşılığında Belçika ekibi Antwerp'e transfer olan Ilenikhena, burada geçirdiği bir sezonda 50 maça çıktı ve 14 gol - 1 asist üretti.

2024 yazında yaklaşık 19 milyon Euro karşılığında Monaco'ya transfer olan Ilenikhena, kırmızı-beyazlı forma altında 1,5 sezonda 51 maçta görev yaptı ve 10 gol - 2 asistlik performans sergiledi.

Ilenikhena, Şubat 2026'da 33 milyon Euro karşılığında Suudi Arabistan kulübü Al-Ittihad'a transfer oldu ve Haziran 2029'a dek sözleşme imzaladı.