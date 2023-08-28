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Galatasaray yeni orta sahasını İngiltere'de buldu! Fransızlardan Ndombele iddiası...

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#GALATASARAY#TRANSFER HABERLERİ#TOTTENHAM
Galatasaray yeni orta sahasını İngilterede buldu Fransızlardan Ndombele iddiası...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2023 11:20

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, orta saha transferi için çalışmalarını hızlandırdı.

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Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla çıkan ve Şampiyonlar Ligi'ne göz kırpan Galatasaray, eksik bölgelerini tamamlamak için çalışmalarına devam ediyor.

Ligdeki ilk maçında Kayserispor ile berabere kalan sarı kırmızılılar, bir yandan da orta saha bölgesinde rotasyonlu bir kadro kurmak için çaba sarf ediyor. 

NDOMBELE İDDİASI

Galatasaray'ın, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham forması giyen Tonguy Ndombele ile görüştüğü iddia edildi. L'Equipe'in haberine göre Sarı kırmızılılar Fransız pasaportlu oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Haberde Tottenham'ın Fransız orta saha oyuncusunu satmaya hazır olduğu ifade edilirken, iki taraf için de uygun şartların oluşması koşulunda transferin gerçekleşme ihtimali olduğu bilgisine yer verildi.

NAPOLİ İLE ŞAMPİYONLUK YAŞADI

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Geçtiğimiz sezon Napoli'de kiralık olarak forma giyen Ndombele, Serie A Lig şampiyonluğu yaşadı.

33 sene sonra Lig'de zafere ulaşan İtalya temsilcisinde 40 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu 2 gol 1 asistlik katkı üretti.

GALATASARAY YILDIZ TRANSFERİNE DOYMUYOR

Geçtiğimiz sezon şampiyonluk sevinci yaşayan Galatasaray, yeni sezona da iddialı bir giriş yapmak için önemli isimleri transfer etti. Ziyech, Icardi, Kerem Demirbay, Tetê, Angelino ve Zaha gibi isimleri kadrosuna katan sarı kırmızılılar, starlarla dolu bir kadro kurdu.

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#GALATASARAY#TRANSFER HABERLERİ#TOTTENHAM

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