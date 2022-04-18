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Spor Toto Süper Lig'de bu akşam oynanacak Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçının VAR hakemi Özgür Yankaya oldu.

Nef Stadı'nda oynanacak müsabakayı hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Filiz'in yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve İbrahim Bozbey yapacak. 4. hakem ise Direnç Tonusluoğlu.

AVAR: Kemal Yılmaz

AVAR: Oğuzhan Çakır

Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı bu akşam oynanacak. Mücadele saat 20:30’da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Süper Toto Süper Lig’de mücadele edecek olan Galatasaray ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, 10. Kez karşı karşıya gelmiş olacak. İki takım arasında sezonun ilk yarısında gerçekleşen mücadele 0-0 berabere sona ermişti.

İki takımın bu sezonki performansı



Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 yenilgi sonucunda 41 puan topladı.

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Ligden düşmesi geçen hafta kesinleşen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise sezonun geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 22 mağlubiyet sonucunda 20 puan elde etti.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç 0-0 berabere bitmişti.

Sahasındaki son 3 maçı kazandı



Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, Nef Stadı'nda yapılan son 3 müsabakada Çaykur Rizespor, Beşiktaş ve VavaCars Fatih Karagümrük'ü mağlup etti.

Feghouli oynayamayacak



Galatasaray'da sakatlığı bulunan Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.

Sarı kart ceza sınırında bulunan Fernando Muslera, Marcao ve Emre Kılınç da bu akşam kart görmeleri durumunda 34. haftadaki Altay maçında görev alamayacak.