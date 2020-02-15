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Futbol
AA
Haber Giriş: 15.02.2020 - 23:05,Son Güncelleme:/

Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçına hazır!

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Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçına hazır!

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın salon çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Antrenman sahasında, ısınma ve pas oyunu ile süren idmanda taktik çalışma gerçekleştirildiği bildirildi. Çalışmanın yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandığı kaydedildi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı takım, tesislerinde kampa girdi.

Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçına hazır

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