Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı öncesi emniyet güçleri sıkı güvenlik önlemleri aldı! Türk Telekom tribünlerinden ilk görüntüler...
Süper Lig'de şampiyonun belli olacağı son hafta maçları öncesi güvenlik önlemleri artırılırken, Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'la oynayacağı maç öncesi Türk Telekom Stadı çevresine gelen taraftarların stada girişlerine polis engel oldu.
Spor Arena - Süper Lig'in son haftasında Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor ile oynayacağı mücadele öncesi emniyet güçleri sıkı güvenlik önlemleri aldı.
Kritik maç öncesi bazı-sarı kırmızılı taraftar, Türk Telekom Stadı çevresine gelerek stada girmeye çalıştı. Kapıların saat 18.30'da açılacağı ve yalnızca izni olan taraftarların stada alınacağı belirtildi.
Türk Telekom Stadı çevresinde güvenlik önlemleri üst düzeyde alınırken, izni olmayan taraftarların stat çevresinden uzaklaştırıldıkları öğrenildi.
STADA GİRENLERDEN TAKIMA DESTEK
Gerekli izinleri bulunup stada giriş sağlayan Galatasaray taraftarları, maç öncesinde takımlarını desteklediler.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, takım ısınmak için sahaya çıktığında tribünden büyük destek verdiler.