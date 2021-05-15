Canlı Anlatım İzle: Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı

Galatasaray, Süper Lig'in 42. haftasında Yeni Malatyaspor ile evinde kozlarını paylaşıyor.

GALATASARAY 2-1 YENİ MALATYASPOR

İkinci yarı oynanıyor...

GOL: 39' Adem Büyük, 53' Halil, 60' Babel

İlk yarı sonucu: 0-1

Galatasaray Kerem, Şener ve Muhammed ikinci yarının başında oyuna girdi; Arda, Emre Akbaba ve Yedlin kenarda.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Akbaba, Arda Turan, Babel, Halil

Yedekler: Okan, Şener, Etebo, Oğulcan, Kerem, Ömer, Luyindama, Mostafa, Emre Kılınç, Feghouli

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Issam Chebake, Hadebe, Wallace, Karim Hafez, Mallan, Zeki, Mustafa, Fofana, Adem, Tetteh

Yedekler: Abdulsamed, Acquah, Umut, Aly, Doğukan, Ahmed, Eric, Mustafa, Kubilay, Bülent

GALATASARAY YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in son haftasında Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. 15 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30'da oynanan mücadele, Bein Sports HD 2 kanalından canlı izlenebilir.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun perdesi, şampiyonun ve küme düşen son takımın belirleneceği 42. ve son hafta maçlarıyla kapanacak.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen sezon küme düşmenin kaldırılmasıyla 21 takımla başlayan ligde, şampiyonluk heyecanı son haftaya taşındı.



Ligde geride kalan 41 haftada Beşiktaş 81 puanla zirvede yer alırken, aynı puana sahip Galatasaray ise averajla ikinci sırada bulunuyor. Süper Lig'de 79 puana sahip Fenerbahçe ise üçüncü sırada yer alıyor.



Oynanacak maçlarda Beşiktaş, Göztepe'ye konuk olacak. Galatasaray ise Helenex Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Fenerbahçe ise kümede kalma mücadelesi veren Hes Kablo Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

ŞAMPİYONLUK İHTİMALLERİ



Süper Lig'de averajla lider durumda bulunan Beşiktaş, Göztepe maçından puan alması ve Galatasaray'ın da Helenex Yeni Malatyaspor'a puan kaybetmesi halinde şampiyonluk ipini göğüsleyecek.



Beşiktaş'ın Göztepe'yi tek farkla yenmesi ve Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'u 4'den az farkla mağlup etmesi durumunda da şampiyonluk sevincini, genel averajda rakibine üstün olan siyah-beyazlılar yaşayacak.



Beşiktaş ile Galatasaray'ın yenilmesi ve Fenerbahçe'nin de puan kaybetmesi halinde yine gülen taraf averajla siyah-beyazlılar olacak.



Ligde averajla ikinci sırada yer alan Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u yenmesi ve Beşiktaş'ın puan kaybetmesi durumunda şampiyonluğa ulaşacak.



Galatasaray'ın berabere kalması ve Beşiktaş'ın maçını yitirmesi halinde yine sarı-kırmızılılar kupayı müzesine götürecek.

Galatasaray'ın maçını en az 4 farkla kazanması ve Beşiktaş'ın 1 farkla rakibine üstünlük kurması halinde de sarı-kırmızılılar kupaya uzanacak.



Fenerbahçe için ise tek şampiyonluk ihtimali bulunuyor. Olası puan eşitliklerinde averajla rakiplerinin gerisinde kalacak sarı-lacivertli takım maçını kazanıp, Beşiktaş ve Galatasaray'ın yenilmesi halinde kupayı kaldıracak.



PUAN DURUMU



Ligde 42. ve son hafta müsabakaları öncesi puan durumu şöyle:



O G B M A Y AV P

1.BEŞİKTAŞ 39 25 6 8 87 43 44 81

2.GALATASARAY 39 25 6 8 77 35 42 81

3.FENERBAHÇE 39 24 7 8 70 40 30 79

4.TRABZONSPOR 39 18 14 7 48 36 12 68

5.DEMİR GRUP SİVASSPOR 39 15 17 7 52 42 10 62

6.ATAKAŞ HATAYSPOR 39 17 10 12 62 52 10 61

7.AYTEMİZ ALANYASPOR 39 16 9 14 57 45 12 57

8.FATİH KARAGÜMRÜK 39 15 12 12 59 51 8 57

9.GAZİANTEP 39 14 13 12 58 51 7 55

10.GÖZTEPE 39 13 12 14 58 57 1 51

11.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 39 12 13 14 49 48 1 49

12.ÇAYKUR RİZESPOR 39 12 12 15 53 67 -14 48

13.KASIMPAŞA 39 12 10 17 46 55 -9 46

14.HELENEX YENİ MALATYASPOR 39 10 15 14 48 50 -2 45

15.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 39 11 12 16 41 55 -14 45

16.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 39 9 16 14 41 55 -14 43

17.HES KABLO KAYSERİSPOR 39 9 14 16 34 50 -16 41

18.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 40 10 10 20 44 68 -24 40

19.MKE ANKARAGÜCÜ 39 10 8 21 46 64 -18 38

20.GENÇLERBİRLİĞİ 39 10 8 21 43 74 -31 38

21.YUKATEL DENİZLİSPOR 39 6 10 23 37 72 -35 28

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