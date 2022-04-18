Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı muhtemel 11'ler

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Galatasaray Yeni Malatyaspor maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda oynanacağı belli oldu. Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı bu akşam oynanacak. İki takımın taraftarları tarafından heyecanla beklenilen mücadele saat 20:30’da başlayacak. Galatasaray Yeni Malatyaspor arasında sezonun ilk yarısında gerçekleşen mücadele 0-0 berabere sona ermişti.

GALATASARAY YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı bu akşam oynanacak. Mücadele saat 20:30’da başlayacak. Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı beIN Sports 1’de ekrana gelecek.

Süper Toto Süper Lig’de mücadele edecek olan Galatasaray ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, 10. Kez karşı karşıya gelmiş olacak. İki takım arasında sezonun ilk yarısında gerçekleşen mücadele 0-0 berabere sona ermişti.

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GALATASARAY YENİ MALATYA SPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER