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GeriFutbol Galatasaray, Yeni Malatyaspor hazırlıklarına devam ediyor!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 14.02.2020 - 15:10,Son Güncelleme:/

Galatasaray, Yeni Malatyaspor hazırlıklarına devam ediyor!

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Galatasaray, Yeni Malatyaspor hazırlıklarına devam ediyor!

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında 16 Şubat Pazar günü sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, salon egzersizleri ve sahadaki yenilenme koşusunun ardından gruplar halinde ayak tenisi oynadığı bildirildi.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Galatasaray, Yeni Malatyaspor hazırlıklarına devam ediyor

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