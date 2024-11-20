Galatasaray yeni forvetini Fransa'da buldu! Icardi'nin yerine genç golcü...

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Trendyol Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu olan Galatasaray, bu sezon da şampiyonluk ipini göğüsleyerek 25. kez zafere ulaşmayı hedefliyor. Yaz transfer döneminde bu doğrultuda takımını güçlendiren Galatasaray, Victor Osimhen, Mauro Icardi ve Michy Batshuayi ile beraber 3'lü forvet hattı oluşturmuştu.

ICARDI SAKATLANMIŞTI

UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında sahasında Tottenham'ı ağırlayan Galatasaray sahadan 3-2'lik zaferle ayrılmış olsa da karşılaşmada sakatlanan Icardi'nin yapılan MR tetkiklerinde sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edildiği öğrenilmişti.

ÇİFT FORVET DEVAM EDECEK

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Geçtiğimiz günlerde yeni oyun planıyla ilgili konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, çift forvet oynamayı sürdüreceğini belirtmişti.

Mauro Icardi’nin sezonu kapatmasının ardından Michy Batshuayi ve Victor Osimhen’le yola devam edecek olan sarı kırmızılılarda bu bölgeye bir forvet transferi daha yapılacağı ileri sürüldü.

GIFT ORBAN İDDİASI

Fanatik'in haberine göre, Belçika Ligi’nde Gent formasıyla parlayan ve büyük umutlarla transfer olduğu Lyon’da bekleneni veremeyen Gift Orban için Galatasaray nabız yokladı.

Hücum hattında rotasyon oluşturmak isteyen sarı Kırmızılılar, 22 yaşındaki Nijeryalı’yı kiralamak istiyor.

SÜRE ALAMIYOR, FIRSAT ARIYOR

22 yaşındaki forvet geçtiğimiz sezondan bu yana Lyon formasıyla 21 maça çıkarken 5 kez fileleri havalandırdı. Yeni takımında düzenli şans bulamayan Gift Orban'ın da yeni bir macera aradığı ileri sürüldü.