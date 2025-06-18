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Galatasaray yeni forma sponsorunu duyurdu!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Süper Lig#Pasifik Holding
Galatasaray yeni forma sponsorunu duyurdu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2025 19:24

Galatasaray, yeni forma sponsorunu ve elde edeceği geliri açıkladı.

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Galatasaray, Pasifik Holding'in erkek futbol takımının yeni forma göğüs sponsoru olduğunu duyurdu. Sarı - kırmızılılar aynı zamanda bu anlaşmadan elde edeceği geliri de açıkladı.

Sarı - kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Şirketimiz ile Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş arasında 2025/2026 futbol sezonu için erkek futbol takımı göğüs kısmında Pasifik Holding markasının kullanılması konusunda 10.000.000 Amerikan Doları+KDV bedelli yeni sponsorluk anlaşması imzalanmıştır."

 

 

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#Galatasaray#Süper Lig#Pasifik Holding

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