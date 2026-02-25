Galatasaray, yeni bir tarih yazmak için Juventus'a karşı!

Haberin Devamı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nin son 16 play-off turunda sahasında 5-2 yendiği Juventus ile bugün İtalya’da rövanşta karşı karşıya gelecek. Allianz Stadı’nda TSİ 23.00’te başlayacak mücadeleyi Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek.

İlk maçtaki farklı skorun avantajıyla sahaya çıkacak olan sarı kırmızılılar her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 2 farklı mağlup olsa bile Devler Ligi’nde adını son 16 takım arasına yazdıracak. 3 farklı yenilgide karşılaşma uzayacak, 4 veya daha farklı mağlubiyetlerde ise turu geçen Juventus olacak.

ASLAN’DA EKSiK YOK 4 FUTBOLCU SINIRDA

Tarihinde 11. kez Şampiyonlar Ligi’nde son 16 takım arasına kalmayı hedefleyen Galatasaray turu geçmesi durumunda İngiltere’den Tottenham ya da Liverpool ile eşleşecek.

Cimbom’da UEFA’ya isimleri bildirilmeyen Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner dışında eksik bulunmazken İsmail Jakobs, Davinson Sanchez, Noa Lang ve Abdülkerim Bardakcı ceza sınırında bulunuyor.

Haberin Devamı

2013-14’TEN SONRA BiR KEZ DAHA JUVE

Galatasaray bugün turu geçmesi durumunda 12 sezon sonra yine bir Juventus zaferiyle Şampiyonlar Ligi’nde son 16 takım arasına girecek. Sarı kırmızılılar 2013-14 sezonunda Real Madrid ve Kopenhag’ın da yer aldığı B Grubu’nda kar yağışı nedeniyle 2 gün süren maçta Juventus’u evinde 1-0’la geçmiş ve İtalya temsilcisini geride bırakarak 2. olmuştu.

Muhtemel 11'ler;

Juventus: Perin, Gatti, Kalulu, Kelly, McKennie, Thuram, Kostic, Conceicao, Kenan Yıldız, David.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus, Lang, Osimhen.

DEVLER LiGi’NDE 3 MAÇ DAHA VAR

Devler Ligi’nde bugün ilk maçı evinde 2-0 kazanan B.Dortmund saat 20.45’te Atalanta’nın konuğu olacak. Deplasmanda 2-0’dan gelip 3-2 ile gülen PSG 23.00’te Monaco’yu ağırlayacak. Irkçılık tartışmalarının damga vurduğu ilk maçta 1-0 kazanan Real Madrid de 23.00’te Benfica ile karşılaşacak.