Galatasaray yeni 10 numarasına kavuşuyor! Anlaşma tamam, işte transferin detayları

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Lesley Ugochukwu'nun ardından transferde sessizliğe bürünen Galatasaray, bu sessizliğini bozmak üzere.

TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray, Aleksey Batrakov'un ardından kulübü Lokomotiv Moskova'yla da anlaşma sağladı.

BONUSLARLA BİRLİKTE 28 MİLYON EURO

21 yaşındaki on numaranın bonservis bedelinin ek ödemelerle 28 milyon euro bulacağı dile getiriliyor.

YILLIK 3.5 MİLYON EURO MAAŞ

Batrakov'a da yıllık 3.5 milyon euro ücret ödeneceği bildirildi.

YENİ HAFTADA İSTANBUL'A GETİRİLMESİ PLANLANIYOR

Rus futbolcunun hafta içinde İstanbul'a getirilmesi planlanıyor.

23 yaş altı kuralına uygun olan Batrakov'un transferinde başkan Dursun Özbek'in tercihinin de rol oynadığı belirtiliyor.

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84 MAÇTA 57 GOLE DOĞRUDAN KATKI!

Alt yapısından yetiştiği Lokomotiv Moskova'da Ocak 2024'te A takıma yükselen Batrakov, yeşil-kırmızılı formayla bugüne dek 84 resmi maça çıkarken 34 gol atıp 23 de asist üreterek toplamda 57 gole doğrudan katkı sağladı.