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Galatasaray yeni 10 numarasına kavuşuyor! Anlaşma tamam, işte transferin detayları

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#Transfer Haberleri#Galatasaray#Aleksey Batrakov
Galatasaray yeni 10 numarasına kavuşuyor Anlaşma tamam, işte transferin detayları
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2026 15:08

Galatasaray, daha önce kişisel şartlarda anlaşmaya vardığı Rus 10 numara Aleksey Batrakov'un transferi için kulübü Lokomotiv Moskova'yla da anlaşma sağladı. İşte detaylar...

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Lesley Ugochukwu'nun ardından transferde sessizliğe bürünen Galatasaray, bu sessizliğini bozmak üzere.

TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray, Aleksey Batrakov'un ardından kulübü Lokomotiv Moskova'yla da anlaşma sağladı.

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BONUSLARLA BİRLİKTE 28 MİLYON EURO

21 yaşındaki on numaranın bonservis bedelinin ek ödemelerle 28 milyon euro bulacağı dile getiriliyor.

YILLIK 3.5 MİLYON EURO MAAŞ

Batrakov'a da yıllık 3.5 milyon euro ücret ödeneceği bildirildi.

Galatasaray yeni 10 numarasına kavuşuyor Anlaşma tamam, işte transferin detayları

YENİ HAFTADA İSTANBUL'A GETİRİLMESİ PLANLANIYOR

Rus futbolcunun hafta içinde İstanbul'a getirilmesi planlanıyor.

23 yaş altı kuralına uygun olan Batrakov'un transferinde başkan Dursun Özbek'in tercihinin de rol oynadığı belirtiliyor.

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Galatasaray yeni 10 numarasına kavuşuyor Anlaşma tamam, işte transferin detayları

84 MAÇTA 57 GOLE DOĞRUDAN KATKI!

Alt yapısından yetiştiği Lokomotiv Moskova'da Ocak 2024'te A takıma yükselen Batrakov, yeşil-kırmızılı formayla bugüne dek 84 resmi maça çıkarken 34 gol atıp 23 de asist üreterek toplamda 57 gole doğrudan katkı sağladı.

Galatasaray yeni 10 numarasına kavuşuyor Anlaşma tamam, işte transferin detayları

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#Transfer Haberleri#Galatasaray#Aleksey Batrakov

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