×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FIFA 2026FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray, 'yabancı kuralı' için TFF'ye formül sundu! Resmi adımlar atıldı

Güncelleme Tarihi:

#TFF#Süper Lig#Yabancı Kuralı
Galatasaray, yabancı kuralı için TFFye formül sundu Resmi adımlar atıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2026 15:18

TFF'nin önümüzdeki sezon için aldığı 10+4'lük yabancı sınırı sonrası transferde eli daralan Galatasaray, yeni bir formülle TFF'nin kapısını çaldı. Sarı-kırmızılılar yabancı kontenjanının 10+2+2 şeklinde güncellenmesi için federasyona başvuruda bulundu.

Haberin Devamı

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) gelecek sezondan itibaren yürürlüğe koyacağını açıkladığı 10+4 yabancı kuralı bazı kulüplerin elini daraltırken; hamle haklarını genişletmek isteyen Galatasaray, TFF’nin kapısını çok konuşulacak bir revizyon önerisiyle çaldı.

Mevcut formattaki "+4"lük genç yabancı havuzunun kulüplerin hareket alanını aşırı daralttığını savunan sarı-kırmızılı kurmaylar, kuralın 10+2+2 şeklinde güncellenmesi için resmi adımları attı.

TFF'nin mevcut planına göre, kadroya yazılacak 14 yabancı oyuncunun 10'unda yaş şartı aranmazken, kalan 4 oyuncunun mutlaka 1 Ocak 2003 ve sonrası doğumlu olması zorunlu tutuluyor.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Gözden KaçmasınGalatasaray, eski oyuncusunu geri istiyor Resmi görüşmeler başladıGalatasaray, eski oyuncusunu geri istiyor! Resmi görüşmeler başladıHaberi görüntüle

10+2+2 FORMÜLÜ

Galatasaray yönetimi ise bu keskin sınırın hem kaliteli genç oyuncu bulma maliyetini artırdığını hem de kulüpleri transferde çıkmaza soktuğunu belirterek TFF'ye şu esnek formülü sundu:

Haberin Devamı

10 Oyuncu: Yaş sınırı olmaksızın as kadro.

+2 Oyuncu: 2000 ve sonrası doğumlu (Daha tecrübeli ama hâlâ genç statüsünde) yabancılar.

+2 Oyuncu: TFF’nin şart koştuğu 2003 ve sonrası doğumlu (23 yaş altı) potansiyelli isimler.

Sarı-kırmızılı idareciler, federasyon yetkilileriyle yaptığı istişarede sınırının kademeli hale getirilmesinin Türk kulüplerinin Avrupa arenasındaki rekabetçiliğini koruyacağını vurguladı.

Doğrudan 2003 ve sonrası doğumlu 4 kaliteli yabancı bulup kadroya monte etmenin piyasa şartlarında çok zor olduğu vurgulandı.

Yaş sınırının iki oyuncu için 2000 yılına çekilmesinin kulüplerin elini bu kadar daraltmayacağına; hem scouting başarı şansı artacağına hem de mali yükü hafifleteceğine dair inanç belirtildi.

Galatasaray, yabancı kuralı için TFFye formül sundu Resmi adımlar atıldı

Haberle ilgili daha fazlası:
#TFF#Süper Lig#Yabancı Kuralı

BAKMADAN GEÇME!