Galatasaray, 'yabancı kuralı' için TFF'ye formül sundu! Resmi adımlar atıldı

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Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) gelecek sezondan itibaren yürürlüğe koyacağını açıkladığı 10+4 yabancı kuralı bazı kulüplerin elini daraltırken; hamle haklarını genişletmek isteyen Galatasaray, TFF’nin kapısını çok konuşulacak bir revizyon önerisiyle çaldı.

Mevcut formattaki "+4"lük genç yabancı havuzunun kulüplerin hareket alanını aşırı daralttığını savunan sarı-kırmızılı kurmaylar, kuralın 10+2+2 şeklinde güncellenmesi için resmi adımları attı.

TFF'nin mevcut planına göre, kadroya yazılacak 14 yabancı oyuncunun 10'unda yaş şartı aranmazken, kalan 4 oyuncunun mutlaka 1 Ocak 2003 ve sonrası doğumlu olması zorunlu tutuluyor.

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10+2+2 FORMÜLÜ

Galatasaray yönetimi ise bu keskin sınırın hem kaliteli genç oyuncu bulma maliyetini artırdığını hem de kulüpleri transferde çıkmaza soktuğunu belirterek TFF'ye şu esnek formülü sundu:

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10 Oyuncu: Yaş sınırı olmaksızın as kadro.

+2 Oyuncu: 2000 ve sonrası doğumlu (Daha tecrübeli ama hâlâ genç statüsünde) yabancılar.

+2 Oyuncu: TFF’nin şart koştuğu 2003 ve sonrası doğumlu (23 yaş altı) potansiyelli isimler.

Sarı-kırmızılı idareciler, federasyon yetkilileriyle yaptığı istişarede sınırının kademeli hale getirilmesinin Türk kulüplerinin Avrupa arenasındaki rekabetçiliğini koruyacağını vurguladı.

Doğrudan 2003 ve sonrası doğumlu 4 kaliteli yabancı bulup kadroya monte etmenin piyasa şartlarında çok zor olduğu vurgulandı.

Yaş sınırının iki oyuncu için 2000 yılına çekilmesinin kulüplerin elini bu kadar daraltmayacağına; hem scouting başarı şansı artacağına hem de mali yükü hafifleteceğine dair inanç belirtildi.