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UEFA KADINLAR ŞAMPİYONLAR LİGİ: Galatasaray Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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#Galatasaray Petrol Ofisi#Wolfsburg#UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
UEFA KADINLAR ŞAMPİYONLAR LİGİ: Galatasaray Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2024 14:28

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Wolfsburg'u ağırlıyor. Gruptaki ilk maçında Lyon'a deplasmanda 3-0 mağlup olan sarı-kırmızılı takım, ikinci mücadelesinde ise sahasında Roma'ya 6-1 kaybetti. Grupta puanı bulunmayan iki takımdan Wolfsburg üçüncü, Galatasaray Petrol Ofisi ise dördüncü sırada yer alıyor. Peki Galatasaray Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Galatasaray Petrol Ofisi ve Wolfsburg, Kadınlar Şampiyonlar Ligi mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Sarı kırmızılı ekip, ilk maçında Lyon'a deplasmanda 3-0 mağlup olurken, ikinci karşılaşmasında sahasında Roma'ya 6-1 kaybetti. Alman ekibi Wolfsburg ise ilk maçında deplasmanda Roma'ya 1-0, ikinci karşılaşmasında ise sahasında Lyon'a 2-0 yenildi. İşte Galatasaray Wolfsburg maçı canlı yayın bilgisi...

UEFA KADINLAR ŞAMPİYONLAR LİGİ || GALATASARAY WOLFSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray Petrol Ofisi ve Wolfsburg maçı bugün (13 Kasım) saat 20.45'te başlayacak.

İspanya Futbol Federasyonundan Olatz Rivera Olmedo'nun düdük çalacağı karşılaşmada Iragartze Fernandez Esesumaga ile Rocio Puente Pino yardımcı hakem olarak görev alacak.

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Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki müsabaka DAZN Women’s Football YouTube kanalından canlı olarak takip edilebilecek.

 

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#Galatasaray Petrol Ofisi#Wolfsburg#UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

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