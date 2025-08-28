Galatasaray, Wilfried Singo transferinin maliyetini resmen açıkladı!

Haberin Devamı

Galatasaray, Monaco'dan savunma oyuncusu Wilfried Singo'nun transferini resmen açıkladı.

Sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki oyuncuyu 5 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

İşte yapılan açıklama;

Profesyonel futbolcu Wilfried Stephane Singo'nun transferi konusunda, kulübü AS Monaco Football Club SAM ile anlaşmaya varılmıştır.

Futbolcunun eski kulübüne net 30.769.230,77 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Ayrıca, futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın %10'luk bölümü AS Monaco Football Club SAM'a ödenecektir.

Futbolcu ile 2025-2026 futbol sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 4.800.000,00 EUR garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

