Galatasaray, Wilfried Singo transferini bitirdi! İşte İstanbul’a geleceği tarih ve bonservisi

Galatasaray, Fildişi Sahilli savunmacı Wilfried Singo’nun transferi için Fransız kulübü Monaco’nun yönetimiyle prensip anlaşmasına vardı.

24 yaşındaki Fildişi Sahilli milli savunmacı, önümüzdeki Salı günü sağlık kontrolünden geçmek ve transferin son detaylarını tamamlamak üzere Türkiye’ye gelecek.

Galatasaray ile 5 milyon euro bedelle zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaşmaya varıldı.

Africafoot’un haberine göre, toplam transfer bedeli 30 milyon euroya ulaşacak. Sözleşme 2030 yılına kadar geçerli olacak.

Transfermarkt değeri 25 milyon Euro olan Singo, futbol kariyerine Torino altyapısında başlamıştı. Yıldız savunmacı, milli takım formasını 23 kez terletti.