×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray, Wilfried Singo transferini bitirdi! İşte İstanbul’a geleceği tarih ve bonservisi

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Wilfried Singo#Transfer
Galatasaray, Wilfried Singo transferini bitirdi İşte İstanbul’a geleceği tarih ve bonservisi
Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2025 17:34

Galatasaray, uzun süren pazarlıklar sonrası Fildişi Sahilli oyuncu Wilfried Singo için oyuncunun kulübüyle ve kendisiyle anlaşmaya vardı. Singo’nun, İstanbul’a iniş yapacağı tarih belli oldu.

Haberin Devamı

Galatasaray, Fildişi Sahilli savunmacı Wilfried Singo’nun transferi için Fransız kulübü Monaco’nun yönetimiyle prensip anlaşmasına vardı.

Galatasaray, Wilfried Singo transferini bitirdi İşte İstanbul’a geleceği tarih ve bonservisi

24 yaşındaki Fildişi Sahilli milli savunmacı, önümüzdeki Salı günü sağlık kontrolünden geçmek ve transferin son detaylarını tamamlamak üzere Türkiye’ye gelecek.

Galatasaray, Wilfried Singo transferini bitirdi İşte İstanbul’a geleceği tarih ve bonservisi

Galatasaray ile 5 milyon euro bedelle zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaşmaya varıldı.

Africafoot’un haberine göre, toplam transfer bedeli 30 milyon euroya ulaşacak. Sözleşme 2030 yılına kadar geçerli olacak.

Haberin Devamı

Galatasaray, Wilfried Singo transferini bitirdi İşte İstanbul’a geleceği tarih ve bonservisi

 Transfermarkt değeri 25 milyon Euro olan Singo, futbol kariyerine Torino altyapısında başlamıştı. Yıldız savunmacı, milli takım formasını 23 kez terletti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Wilfried Singo#Transfer

BAKMADAN GEÇME!