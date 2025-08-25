×
Galatasaray, Wilfried Singo transferinde mutlu sona yakın!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2025 18:25

Galatasaray'ın Wilfried Singo transferi için Monaco ile anlaşmaya vardığı belirtildi.

Galatasaray, uzun süredir gündeminde yer alan Fildişi Sahilli savunmacı Wilfried Singo transferinde mutlu sona yaklaştı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, Singo transferi için Monaco ie yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladı.

Haberde anlaşmanın 30 milyon euro bonservis, 5 milyon euro bonus ve sonraki satıştan pay olarak gerçekleştiği bilgisi verildi.

MAAŞI 5 MİLYON EURO

Singo'nun Galatasaray'a transferinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

Sarı-kırmızılıların, oıyuncuyla ise yıllık 5 milyon euro maaş konusunda mutabık kaldığı bilgisi belirtiliyor.

Monaco ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Singo, son maçta yedek kulübesinde bekledi ve dakika almadı.

