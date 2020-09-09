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Voleybol
DHA
Haber Giriş: 09.09.2020 - 13:01 | Son Güncelleme:

Galatasaray voleybol takımlarında 3 koronavirüs vakası

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Galatasaray voleybol takımlarında 3 koronavirüs vakası
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Galatasaray Kulübü, erkek voleybol takımında 1 oyuncunun, kadın voleybol takımında da teknik ekipte 2 kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray HDI Sigorta Erkek ve Galatasaray HDI Sigorta Kadın takımlarımıza, sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla COVID-19 PCR testleri yapılmıştır. Testler sonucunda erkek takımımızda bir oyuncumuzda, kadın takımımızda ise teknik ekibimizden iki kişide pozitif bulguya rastlanmıştır. Oyuncumuz ve teknik ekip personellerimiz izolasyona alınmış olup gözetim altında bulunmaktadırlar" denildi.

Galatasaray voleybol takımlarında 3 koronavirüs vakası

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