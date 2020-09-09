Galatasaray voleybol takımlarında 3 koronavirüs vakası

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray HDI Sigorta Erkek ve Galatasaray HDI Sigorta Kadın takımlarımıza, sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla COVID-19 PCR testleri yapılmıştır. Testler sonucunda erkek takımımızda bir oyuncumuzda, kadın takımımızda ise teknik ekibimizden iki kişide pozitif bulguya rastlanmıştır. Oyuncumuz ve teknik ekip personellerimiz izolasyona alınmış olup gözetim altında bulunmaktadırlar" denildi.

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