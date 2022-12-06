Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Canlı anlatım: Galatasaray - Villarreal maçı

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Villareal#Hazırlık Maçı
Canlı anlatım: Galatasaray - Villarreal maçı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2022 19:06

Dünya Kupası arasında çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında LaLiga ekibi Villarreal ile karşılaşıyor. Müsabakanın önemli anlarını haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

Haberin Devamı

Galatasaray, hazırlık mücadelesi kapsamında Villarreal ile karşılaşıyor.

Maçta ilk devre oynanıyor

Galatasaray 0-2 Villarreal

Gol: 22' Francis Coquelin, 27' Mojica 

Galatasaray'ın 11'i: Okan, Boey, Emin, Abdülkerim, Kazımcan, van Aanholt, Berkan, Yusuf Demir, Mata, Barış Alper, Gomis.

Villarreal'in 11'i: Reina, Femenia, Cuenca, Mandi, Mojica, Coquelin, Trigueros, Morlanes, Chukwueze, Baena, Pascual.

GALATASARAY VİLLAREAL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 20.00'de başlayan karşılaşma, Spor Smart ekranlarından canlı izlenebiliyor. 

Gözden Kaçmasın

Spor Smart nasıl izlenir Spor Smart canlı yayın bilgileriSpor Smart nasıl izlenir? Spor Smart canlı yayın bilgileriHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Villareal#Hazırlık Maçı

BAKMADAN GEÇME!

Messi mi Ronaldo mu | Futbol tarihinin en kişisel rekabeti: Birbirlerini nasıl daha iyi hale getirdiler

Messi mi Ronaldo mu? | Futbol tarihinin en kişisel rekabeti: Birbirlerini nasıl daha iyi hale getirdiler?

#Cristiano Ronaldo
Yüzümüze krem değil cıva mı sürüyoruz Hiçbir dozu güvenli değil

Yüzümüze krem değil cıva mı sürüyoruz? 'Hiçbir dozu güvenli değil'

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli yalan söylüyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli yalan söylüyorum?

#Yalan

BAKMADAN GEÇME!

Messi mi Ronaldo mu | Futbol tarihinin en kişisel rekabeti: Birbirlerini nasıl daha iyi hale getirdiler

Messi mi Ronaldo mu? | Futbol tarihinin en kişisel rekabeti: Birbirlerini nasıl daha iyi hale getirdiler?

#Cristiano Ronaldo
Yüzümüze krem değil cıva mı sürüyoruz Hiçbir dozu güvenli değil

Yüzümüze krem değil cıva mı sürüyoruz? 'Hiçbir dozu güvenli değil'

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli yalan söylüyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli yalan söylüyorum?

#Yalan