Canlı anlatım: Galatasaray - Villarreal maçı

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Galatasaray, hazırlık mücadelesi kapsamında Villarreal ile karşılaşıyor.
Maçta ilk devre oynanıyor
Galatasaray 0-2 Villarreal
Gol: 22' Francis Coquelin, 27' Mojica
Galatasaray'ın 11'i: Okan, Boey, Emin, Abdülkerim, Kazımcan, van Aanholt, Berkan, Yusuf Demir, Mata, Barış Alper, Gomis.
Villarreal'in 11'i: Reina, Femenia, Cuenca, Mandi, Mojica, Coquelin, Trigueros, Morlanes, Chukwueze, Baena, Pascual.
GALATASARAY VİLLAREAL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Saat 20.00'de başlayan karşılaşma, Spor Smart ekranlarından canlı izlenebiliyor.