Galatasaray, Victor Osimhen'in transferini bitirdi! Sırada orta saha ve defans transferleri var: Rabiot, McKennie, Alexsandro, Hummels ve Ahmetcan...

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G.Saray transferde yine büyük oynadı ve dünyaca ünlü santrfor Victor Osimhen’le söz kesti. Napoli’de kadro dışı olan Nijeryalı futbolcu, sezon sonuna kadar kiralık olarak sarı kırmızılı formayı giyecek. Osimhen’in sezon öncesi Suudi Arabistan’ın Al-Ahli takımına transfer olması bekleniyordu. Ancak Napoli, Suudiler’in 80 milyon Euro’luk teklifine ek olarak 5 milyon Euro daha isteyince anlaşma yattı. Al-Ahli ile yıllığı 40 milyon Euro’dan 4 yıllık anlaşma yapmış olan Osimhen bunun üzerine kulüp yönetimine tavır aldı.

BUGÜN İSTANBUL’DA İMZA ATACAK

Osimhen, Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis’e sert tepki gösterince kadro dışı bırakıldı sonra 9 numaralı forması yeni transfer Romelu Lukaku’ya verildi. Bu durumu fırsata çeviren Galatasaray da piyasa değeri 100 milyon Euro olan yıldız için Napoli’ye, “11 milyon Euro’luk yıllık ücretini biz ödeyelim, kiralayın” teklifini yaptı. Başkan De Laurentiis olumlu yanıt verince, yönetici İbrahim Hatipoğlu dün İtalya’ya giderek transferi bitirdi ve sabaha karşı futbolcuyu İstanbul’a getirdi. Osimhen bugün sözleşme imzalayacak.

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Haziran 2025'e kadar Galatasaray'a kiralık olarak transfer olan Osimhen'in sözleşmesinde satın alma opsiyonu yok.

GALATASARAY'DAN KAP BİLDİRİMİ

Victor Osimhen'in transferi için KAP'a bildirimde bulunan sarı kırmızılılar, "Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen’in geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü SSCN Napoli SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verdi.

OSIMHEN'İN TALEPLERİ KABUL EDİLDİ

Fabrizio Romano'nun haberine göre; kiralık olarak Galatasaray'a katılmayı kabul eden Victor Osimhen, Napoli'den serbest kalma maddesini 150 Milyon Euro'dan 75 Milyon Euro'ya indirilmesini istedi ve kabul edildi.

İKİ YÖNETİCİ İTALYA'DAYDI

Galatasaray Yöneticisi İbrahim Hatipoğlu ve Futbol Direktörü Cenk Ergün, Victor Osimhen transferi için Napoli'de gitmişti.

Güncel piyasa değeri 100 milyon Euro olan Victor Osimhen için Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, 130 milyon Euro civarından bonservis beklediklerini söylemişti.

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ORTA SAHAYA RABİOT, MCKENNİE VE KOSTİC

Galatasaray yönetiminin İtalya’daki transfer atağı Victor Osimhen’le de bitmedi. Sarı kırmızılılar, Juventus’tan ayrılan Adrien Rabiot ile halen bu kulüpte forma giyen Weston McKennie ve Filip Kostic için de görüşmelere başladı. Fransız Rabiot, yıllık 8 milyon Euro’luk ücret talebini kabul eden Galatasaray yöneticilerine, cevabını yarın vereceğini bildirdi. ABD’li McKennie ile Sırp Kostic’in de kiralamaya ya da satın alma yoluyla transferi için Juventus ile görüşmeler sürüyor. İki futbolcunun da durumları bugün netleşecek.

STOPER İÇİN İLK ADAY ALEXSANDRO

Teknik direktör Okan Buruk’un talebi üzerine defansa da oyuncu arayan Galatasaray yönetimi, önce ‘Evet’ demesine karşın sonra fikir değiştirip Roma’ya transfer olan İspanyol stoper Mario Hermoso’nun yerine Brezilyalı Alexsandro Ribeiro’da karar kıldı. Fransa’nın Lille takımında forma giyen 25 yaşında ve 1.89 metre boyundaki oyuncunun piyasa değeri 8 milyon Euro. Stoper mevkisi için Alman Mat Hummels de gündeme geldi. Dortmund’dan ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşmayan 35 yaşındaki Hummels’in yanı sıra Ajax’tan Ahmetcan Kaplan da stoper adayları arasına alındı.