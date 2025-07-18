Galatasaray, Victor Osimhen için Napoli'den zaman istedi!

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Galatasaray, Victor Osimhen ve kulübü Napoli ile prensip anlaşmasına varırken transferde yeni bir gelişme yaşandı.

ANLAŞMA TAMAM

Geçtiğimiz gün Napoli, Osimhen'in Galatasaray'a transferine onay verdi. Kulüpler arasında bonservis bedeli ve ödeme planı konusunda anlaşma sağlandı.

Peşin ödenmek kaydıyla 40 milyon euro hazırlayan Galatasaray, kalan 35 milyon euroluk rakamı da 2026 yılı bitmeden maksimum 2 taksit şeklinde ödeyecek.

KAVUKCU AÇIKLAMIŞTI

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, Kalamış'ta düzenlenen şampiyonluk kutlamalarında Osimhen ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Kavukçu, "Osimhen bizi çok istiyor, toplamda bizim teklif ettiğimizin 80-90 milyon € fazlası teklif edildi, bizi istiyor. İnşallah hep beraber başaracağız" demişti.

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SKT ITALIA: 'GALATASARAY ZAMAN İSTEDİ'

Galatasaraylı taraftarlar, transferin resmi olarak duyurulması için geri sayıma geçerken İtalyan medyası son gelişmeyi duyurdu.

Sky Italia'nın haberine göre; Victor Osimhen transferinin gerçekleşmesi için gerekli banka teminatlarının verilmesi gerekiyor.

Haberde, "Galatasaray, gerekli teminatların sağlanacağını belirtip, bu konuyu halletmek için Napoli'den biraz zaman istedi." ifadeleri yer aldı.

İSTANBUL İÇİN HAZIR

Nijerya'da tatiline devam eden Victor Osimhen'in, transferin resmileşmesinin ardından hızlıca İstanbul'a geleceği ve Galatasaray ile antrenmanlara başlayacağı belirtiliyor.