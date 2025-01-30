Galatasaray, Victor Nelsson'un bonservisini belirledi

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Ara transfer döneminde Zaha ve Ziyech ile yollarını ayıran Galatasaray'da bir ayrılık daha kapıda.

Tipsbladet'in haberine göre; İtalya Serie A ekiplerinden Lecce, Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson'u transfer etmek istiyor.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU!

Haberin devamında Galatasaray'ın geçtiğimiz günlerde ismi Napoli'yle de anılan 26 yaşındaki savunmacı için 10 ila 12 milyon Euro arasında bir bonservis bedeli beklentisi olduğu, Nelsson'un da kış transfer dönemi sona ermeden önce sarı-kırmızılı takımdan ayrılarak düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma transfer olmayı hedeflediği belirtildi.

1.5 YILLIK DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Galatasaray'ın 2021 yazında 7 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Victor Nelsson'un sarı-kırmızılılarla 1.5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

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NELSSON'UN GALATASARAY KARİYERİ

Galatasaray'da 4. sezonunu geçiren Danimarkalı savunmacı, bugüne dek çıktığı 143 maçta 4 gol - 1 asistlik performans sergiledi.

Nelsson sarı-kırmızılı forma altında 2 Süper Lig ve 1 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.