Galatasaray, Victor Nelsson'un ayrılığını resmen açıkladı! Yeni adresi de belli oldu...

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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sarı - kırmızılı kulüp, savunma oyuncusu Victor Nelsson'un İtalya'ya transfer olduğunu TFF'ye bildirmişti. Danimarkalı futbolcunun yeni adresi ise resmen belli oldu.

Serie A ekibi Roma, Victor Nelsson'u kadrosuna kattığını resmen duyurdu. Galatasaray da anlaşmanın detaylarını açıkladı.

Sarı - kırmızılıların KAP bildirisinde şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel futbolcumuz Victor Enok Nelsson’un sözleşmesi 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzatılmış olup, futbolcumuzun 2024-2025 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda AS Roma S.r.L. ile anlaşmaya varılmıştır.

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Yapılan anlaşmaya göre, AS Roma S.r.L., kulübümüze 500.000 EUR tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir.

Satın alma opsiyonunun gerçekleşmesi durumunda, kesin transfer bedeli 10.000.000 EUR'dur.

Ayrıca, maksimum 2.000.000 EUR tutarında şarta bağlı bonus anlaşmada yer almaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

NELSSON: "GURUR DUYUYORUM"

Transferi sonrasında bir paylaşımda bulunan Nelsson, "Galatasaray'da geçirdiğim süre boyunca gösterdiğiniz sevgi ve destek için tüm kalbimle ve içtenlikle teşekkür ederim. Her dakikasını seviyorum. CimBom ailesinin bir parçası olduğumu söylemekten gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.