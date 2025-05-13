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Galatasaray ve Trabzonspor'un Türkiye Kupası finali kamp kadrosu belli oldu!

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#Galatasaray#Trabzonspor#Türkiye Kupası
Galatasaray ve Trabzonsporun Türkiye Kupası finali kamp kadrosu belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2025 16:31

Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelecek Galatasaray ve Trabzonspor'un kamp kadroları açıklandı.

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Trabzonspor ve Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası finali kamp kadrosu da belli oldu. 14 Mayıs Çarşamba akşamı Gaziantep'te oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak.

TRABZONSPOR'UN KAMP KADROSU

Galatasaray ve Trabzonsporun Türkiye Kupası finali kamp kadrosu belli oldu


"Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Erol Can Çolak, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Arif Boşluk, Mustafa Eskihellaç, Pedro Malheiro, Ali Şahin Yılmaz, Hüseyin Türkmen, Serdar Saatçı, Stefan Savic, Arseniy Batagov, John Lundstram, Tim Jabol, Salih Malkoçoğlu, Okay Yokuşlu, Batista Mendy, Ozan Tufan, Muhammed Cham, Oleksandr Zubkov, Edin Vişça, Cihan Çanak, Anthony Nwakaeme, Denis Draguş, Danylo Sikan, Simon Banza, Enis Destan."

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GALATASARAY KAMP KADROSU

Galatasaray ve Trabzonsporun Türkiye Kupası finali kamp kadrosu belli oldu

"Fernando Muslera, Ismail Jakobs, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Carlos Cuesta, Przemyslaw Frankowski, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Atakan Ordu, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Berat Luş, Enes Emre Büyük, Alvaro Morata, Efe Akman, Metehan Baltacı, Arda Ünyay, Mario Lemina."

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#Galatasaray#Trabzonspor#Türkiye Kupası

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