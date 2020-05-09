MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray ve Trabzonspor'un ilgilendiği Josef de Souza'dan transfer açıklaması!
GeriFutbol Galatasaray ve Trabzonspor'un ilgilendiği Josef de Souza'dan transfer açıklaması!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 09.05.2020 - 09:56,Son Güncelleme:

Galatasaray ve Trabzonspor'un ilgilendiği Josef de Souza'dan transfer açıklaması!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray ve Trabzonspor'un ilgilendiği Josef de Souza'dan transfer açıklaması!
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'ye 2 sezon önce 12 milyon Euro bonservis bedeli ile gönderdiği Josef de Souza için transfer söylentileri çıktı. Brezilyalı oyuncunun kulübünden maaşını alamadığı ve bu gerekçeyle takımdan ayrılacağı söyleniyordu. Josef'e hem ülkesinin takımlarından hem de Trabzonspor ve Galatasaray'ın ilgisi olduğu biliniyor. Brezilyalı yıldız transferine dair açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in devleri de Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Ahli ile maaş sıkıntısı yaşayan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Josef de Souza için devreye girmişti.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Josef de Souza, Al-Ahli'den maaşını alamadığı ve ayrılacağı iddialarına son noktayı koydu. Flamengo ile adı anılan Josef de Souza, "Menajerim, Arabistan'dan çok iyi maaş aldığımı Flamengo'ya iletti. Flamengo ise maaşımın aynısını ödeyebileceğini iletti. Ancak, Al Ahli maaşımın tamamını ödedi ve an itibariyle Arabistan'da kalmaya karar verdim." ifadelerini kullandı.

31 yaşındaki oyuncu, "Palmeiras benimle bir görüştü. Bana Palmeiras için oynayıp oynamayacağımı sordular. Ancak, Palmeiras'ın teklifini kabul etmedim. Arabistan'da en azından 1 sezon daha geçireceğim. Hayalim Brezilya'ya geri dönmek ve şampiyonluk yaşamak." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

21 MAÇ 3 GOL

Josef De Souza'nın Al-Ahli ile olan sözleşmesi 2021 yılına kadar devam ediyor. 31 yaşındaki oyuncu bu sezon forma giydiği 21 maçta 3 gol kaydetti.

Öte yandan 7 milyon euro kazanan Josef de Souza, Giuliano'dan sonra Suudi Arabistan'da en çok kazanan yabancı oyuncu durumunda. (Sabah)

Galatasaray ve Trabzonsporun ilgilendiği Josef de Souzadan transfer açıklaması

Güney Kore'de lig başladı! Canlı Bahis'ler, TEK MAÇ'lar... ÜCRETSİZ canlı izlemek için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle