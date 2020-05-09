Galatasaray ve Trabzonspor'un ilgilendiği Josef de Souza'dan transfer açıklaması!

Süper Lig'in devleri de Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Ahli ile maaş sıkıntısı yaşayan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Josef de Souza için devreye girmişti.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Josef de Souza, Al-Ahli'den maaşını alamadığı ve ayrılacağı iddialarına son noktayı koydu. Flamengo ile adı anılan Josef de Souza, "Menajerim, Arabistan'dan çok iyi maaş aldığımı Flamengo'ya iletti. Flamengo ise maaşımın aynısını ödeyebileceğini iletti. Ancak, Al Ahli maaşımın tamamını ödedi ve an itibariyle Arabistan'da kalmaya karar verdim." ifadelerini kullandı.

31 yaşındaki oyuncu, "Palmeiras benimle bir görüştü. Bana Palmeiras için oynayıp oynamayacağımı sordular. Ancak, Palmeiras'ın teklifini kabul etmedim. Arabistan'da en azından 1 sezon daha geçireceğim. Hayalim Brezilya'ya geri dönmek ve şampiyonluk yaşamak." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

21 MAÇ 3 GOL

Josef De Souza'nın Al-Ahli ile olan sözleşmesi 2021 yılına kadar devam ediyor. 31 yaşındaki oyuncu bu sezon forma giydiği 21 maçta 3 gol kaydetti.

Öte yandan 7 milyon euro kazanan Josef de Souza, Giuliano'dan sonra Suudi Arabistan'da en çok kazanan yabancı oyuncu durumunda. (Sabah)

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