MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray ve Trabzonspor'un eski yıldızı Pedro Cavanda'nın sözleşmesi feshedildi!
GeriFutbol Galatasaray ve Trabzonspor'un eski yıldızı Pedro Cavanda'nın sözleşmesi feshedildi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 07.05.2020 - 19:33,Son Güncelleme:

Galatasaray ve Trabzonspor'un eski yıldızı Pedro Cavanda'nın sözleşmesi feshedildi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray ve Trabzonspor'un eski yıldızı Pedro Cavanda'nın sözleşmesi feshedildi!
Abone Olgoogle-news

Standard Liege, kariyerinde Galatasaray ve Trabzonspor da olan Belçikalı sağ bek Luis Pedro Cavanda'nın sözleşmesini feshetti.

Belçika ekibi Standard Liege, daha önce Galatasaray ve Trabzonspor'da forma giyen sağ bek Luis Pedro Cavanda'nın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Standard Liege, 2018 yılında Cavanda'yı Galatasaray'dan 2.4 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle