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Galatasaray ve Trabzonspor'un eski yıldızı Pedro Cavanda'nın sözleşmesi feshedildi!
Standard Liege, kariyerinde Galatasaray ve Trabzonspor da olan Belçikalı sağ bek Luis Pedro Cavanda'nın sözleşmesini feshetti.
Belçika ekibi Standard Liege, daha önce Galatasaray ve Trabzonspor'da forma giyen sağ bek Luis Pedro Cavanda'nın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.
Standard Liege, 2018 yılında Cavanda'yı Galatasaray'dan 2.4 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.
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