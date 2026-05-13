Galatasaray ve Trabzonspor transferde karşı karşıya!

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2026 12:50

Galatasaray ve Trabzonspor, Midtjylland formasıyla harika bir sezon geçiren milli futbolcu Aral Şimşir'İn transferinde karşı karşıya geldi.

Danimarka ekiplerinden Midtjylland'da forma giyen milli futbolcu Aral Şimşir, bu sezon sergilediği performansla hem Süper Lig devlerini hem de Avrupa'dan birçok kulübü peşine taktı.

50 MAÇTA 32 GOLE DOĞRUDAN KATKI VERDİ

Bu sezon Midtjylland formasıyla 50 maça çıkan Aral Şimşir, 12 gol atıp 20 de asist üreterek toplamda 32 gole doğrudan katkı sağladı.

GALATASARAY VE TRABZONSPOR PEŞİNDE!

Foot Mercato'nun haberine göre; Galatasaray ve Trabzonspor, Aral Şimşir'i transfer listesine aldı. İki kulüp de olası bir transferin şartlarını öğrenmek için Midtjylland ile temasa geçti.

Milli oyuncuya ayrıca İngiltere Premier Lig'de küme düşmesi kesinleşen Wolverhampton'ın da ilgi gösterdiği belirtildi.

TRABZONSPOR DEVRE ARASINDA DA İSTEMİŞTİ

Trabzonspor, ara transfer döneminde Aral Şimşir için yaklaşık 8,5 milyon euro + bonuslar içeren bir teklif yapmış ancak Aral'ı yaz transfer dönemine dek takımda tutmak isteyen Midtjylland bu teklifi reddetmişti.

Aral Şimşir'in Danimarka temsilcisiyle olan sözleşmesi Haziran 2029'a dek devam ediyor.

İKİ KEZ ADAY KADROYA ÇAĞRILDI ANCAK FORMA GİYEMEDİ

Kasım ayında Bulgaristan ve İspanya ile, Mart ayında ise Romanya ile oynanacak maçlar öncesinde A Milli Takım aday kadrosuna iki kez davet edilen Aral Şimşir, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle A Milli Takım formasını giyememişti.

Aral'ın Vincenzo Montella tarafından 2026 Dünya Kupası kadrosuna da dahil edilmesi bekleniyor.

