×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray ve Trabzonspor, PFDK'ya sevk edildi!

Güncelleme Tarihi:

#TFF#Galatasaray#Trabzonspor
Galatasaray ve Trabzonspor, PFDKya sevk edildi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2025 23:08

TFF Hukuk Müşavirliği, Galatasaray ve Trabzonspor'u PFDK'ya sevk etti.

Haberin Devamı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray ve Trabzonspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Galatasaray'ın Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek şampiyon olduğu Ziraat Türkiye Kupası finalinde yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle iki kulübün de disipline gönderildiği belirtildi.

Gözden Kaçmasınİstanbulspor 1-2 Boluspor (1. Lig play-off maçı özeti)İstanbulspor 1-2 Boluspor (1. Lig play-off maçı özeti)Haberi görüntüle

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile bordo-mavili kulübün ayrıca kulüp sosyal medya hesabından yapılan açıklamada yer alan "Futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" ve "tehdidi" gerekçeleriyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#TFF#Galatasaray#Trabzonspor

BAKMADAN GEÇME!