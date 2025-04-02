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Galatasaray ve Trabzonspor forvet transferinde karşı karşıya geldi!

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#Transfer#Galatasaray#Trabzonspor
Galatasaray ve Trabzonspor forvet transferinde karşı karşıya geldi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2025 12:41

Süper Lig'de sezonun tamamlanmasına kısa bir süre kala transfer çalışmaları hız kazandı. Belçika basınında Galatasaray ve Trabzonspor'un Genk'in Nijeryalı golcüsü Tolu Arokodare'yi kadrosuna katmak için yarış halinde olduğu iddia edildi.

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Süper Lig'de sezonun tamamlanmasına 8 hafta kala takımlar yaz transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi.

Belçika basınından FootNews'in haberine göre; Galatasaray ve Trabzonspor, Genk'in yıldız futbolcusu Tolu Arokodare'yi transfer etmek istiyor.

Kulübüyle 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan Arokodare'nin bu sezon sergilediği performansın ardından sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Galatasaray'da Victor Osimhen'in, Trabzonspor'da ise Simon Banza'nın kiralık sözleşmeleri sezon sonunda bitecek.

Galatasaray ve Trabzonspor forvet transferinde karşı karşıya geldi

36 MAÇTA 20 GOL ATIP 7 DE ASİST YAPTI!

Bu sezon Genk formasıyla tüm kulvarlarda 36 maça çıkan Arokodare, 20 gol atıp 7 de asist üretti.

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PİYASA DEĞERİ 13 MİLYON EURO

Tam adı Toluwalase Emmanuel Arokodare olan ve 1.97'lik boyuyla dikkat çeken 24 yaşındaki Nijeryalı golcünün piyasa değeri 13 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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#Transfer#Galatasaray#Trabzonspor

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