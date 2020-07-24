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GeriFutbol Galatasaray ve Trabzonspor arasında Kaan Ayhan savaşı | Son dakika transfer haberi
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Haber Giriş: 24.07.2020 - 09:23,Son Güncelleme:

Galatasaray ve Trabzonspor arasında Kaan Ayhan savaşı | Son dakika transfer haberi

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Galatasaray ve Trabzonspor arasında Kaan Ayhan savaşı | Son dakika transfer haberi
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Süper Lig'in iki dev kulübü Galatasaray ve Trabzonspor milli oyuncu Kaan Ayhan'ı kadrosuna katabilmek için yarışıyor. Kaan Ayhan'ın ailesindeki birçok kişinin Trabzonsporlu olduğu öğrenilirken, bordo-mavili kulübün bu hamleyi de kullanmak istediği öğrenildi.

İki dev kulübün de piyasa değeri 7 Milyon Euro olarak gösterilen Fortuna Düsseldorf'un 25 yaşındaki stoperi için tüm imkanlarını seferber ettiği öğrenilirken, menajer Ayhan Çalışkan oyuncunun sözleşmesindeki serbest kalma bedelinin 2 milyon Euro olduğunu açıkladı.

AİLESİNDE BİRÇOK TRABZONSPORLU VAR
Milli takımda başarılı maçlar çıkartan Kaan Ayhan'ın ailesindeki birçok kişinin Trabzonsporlu olduğu öğrenilirken, bordo-mavili kulübün bu hamleyi de kullanmak istediği öğrenildi.



Bu arada Kaan'ın kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunduğu ve Alman kulübünün de serbest kalır maddesini artırmak için çalışma yaptığı ifade edildi. (Takvim)

Galatasaray ve Trabzonspor arasında Kaan Ayhan savaşı | Son dakika transfer haberi

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