Galatasaray ve Trabzonspor 138. kez rakip olacak!

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Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor yarın saat 21.00'de RAMS Park'ta karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar 12 galibiyet, 2 beraberlikle aldığı 38 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Bordo-mavililer ise 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 16 puan ve maç eksiğiyle 15. sırada yer alıyor.

138. randevu

Galatasaray ile Trabzonspor, bugüne kadar Süper Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel müsabakalar olmak üzere toplam 137 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 62 kez sahadan galip ayrılırken, bordo-mavililer ise 44 defa rakibini mağlup etti. 31 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Geride kalan mücadelelerde Aslan 183, Karadeniz ekibi ise 153 kez rakip fileleri havalandırdı.

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Ligde 103. maç

İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 102 karşılaşmada da Galatasaray 45 kez 3 puan sevinci yaşarken, Trabzonspor ise 32 kez sahadan galip ayrıldı. 25 maçta ise kazanan çıkmadı. Söz konusu mücadelelerde sarı-kırmızılılar 136, bordo-mavililer ise 116 gol attı.

Geçtiğimiz sezon oynanan müsabakaları Galatasaray, 5-1 ve 2-0'lık skorlarla mağlup etti.

Son 10 karşılaşma

Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan son 10 maçta da sarı-kırmızılıların üstünlüğü bulunuyor. Hepsi ligde oynanan 10 müsabakada Galatasaray 4 kez sahadan galip ayrılırken, Trabzon da 2 kez rakibini mağlup etti. 4 mücadele de berabere sona erdi.

Okan Buruk ile Şenol Güneş 10. kez rakip

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş arasında da ayrı bir rekabete sahne olacak. İki çalıştırıcı bugüne kadar farklı takımlarda 9 kez karşılaştı. Güneş'in takımları 7 kez kazanırken, Buruk'un ekipleri de 1 kez sahadan galip ayrıldı. 1 müsabaka da beraberlikle sona erdi. Geride kalan 8 mücadelede Şenol Güneş'in çalıştırdığı takımlar 24 gol atarken, Okan Buruk'un yönettiği ekipler de 7 gol sevinci yaşadı. Güneş, Beşiktaş ve Bursaspor ile, Buruk da Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Çaykur Rizespor ve Galatasaray ile rakip oldu.

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Kadir Sağlam düdük çalacak

Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak maçı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ile Anıl Usta yapacak. Maçın 4. hakemi ise Erdem Mertoğlu olacak.