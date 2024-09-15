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Galatasaray ve Rizespor 6’şar oyuncu değiştirdi! Peki kural ne diyor?

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#Galatasaray#Rizespor#Süper Lig
Galatasaray ve Rizespor 6’şar oyuncu değiştirdi Peki kural ne diyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2024 07:00

Galatasaray-Rize maçında iki takım da 6’şar oyuncu değişikliği yaptı.

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Bunun nedeni ise iFAB’ın bu yıl getirdiği ve üye federasyonlara uygulamalarını tavsiye ettiği yeni bir kural...

Bu kurala göre, maç içinde oyuncusu beyin sarsıntısı geçiren takım, ilave bir değişiklik yapma hakkı elde ediyor.

Aynı şekilde rakibi de 6 oyuncu değişikliği yapabiliyor. Dünkü maçın 38. dakikasında Rizesporlu Alikulov, başına aldığı aldığı darbe nedeniyle oyundan çıktığı için iki takım da ilave birer değişiklik hakkı kazandı.

iFAB KURALI NE DiYOR?

Her takımın bir maçta en fazla bir beyin sarsıntısı değişikliği kullanmasına izin verilir. Halihazırda kullanılan oyuncu değişikliği sayısına bakılmaksızın beyin sarsıntısına bağlı değişiklik yapılabilir.

Bir ‘beyin sarsıntısı değişikliği’ yapıldığında rakip takım da ‘ilave bir değişiklik’ hakkına sahip olur.

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6'ŞAR OYUNCU DEĞİŞTİ

Çaykur Rizespor'da Alikulov, Papanikolau, Taha Şahin, Akintola, Ali Sowe ve Olawoyin'in yerine Hadziahmetovic, Emrecan Bulut, Eray Korkmaz, Jurecka ve Buljubasic oyuna girdi.

Galatasaray ise 6 değişiklik hakkında Gabriel Sara, Mertens, Sanchez, Torreira, Jakobs ve Barış Alper Yılmaz'ın yerine Kerem Demirbay, Batshuayi, Nelsson, Berkan Kutlu, Elias Jelert ve Yusuf Demir değişikliklerini yaptı.

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#Galatasaray#Rizespor#Süper Lig

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