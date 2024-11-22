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Galatasaray ve Okan Buruk sözleri Fenerbahçelilerin tepkisini çekmişti! Alex de Souza'dan açıklama geldi

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#Alex De Souza#Galatasaray#Fenerbahçe
Galatasaray ve Okan Buruk sözleri Fenerbahçelilerin tepkisini çekmişti Alex de Souzadan açıklama geldi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2024 15:27

Antalyaspor teknik direktörü Alex de Souza, dün verdiği röportajda gündem olan Galatasaray sözleriyle ilgili bir açıklama yaptı.

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Antalyaspor teknik direktörü Alex de Souza'nın dün A Spor'da yayınlanan röportajında Galatasaray ile ilgili sözleri sosyal medyada özellikle Fenerbahçeli taraftarlarca tepki çekmişti.

"Okan Buruk'u ve Galatasaray'daki başarılarını takip ediyorum. Sadece oradaki değil, oradan önce çalıştığı takımlarda da kendisini takip ediyordum. Okan Hoca'nın iyi bir geçmişi, Galatasaray'ın da iyi bir tarihi var. Bütün ülke onların başarılarını destekliyor." şeklinde çevirilen sözlerin sosyal medyada gündem olmasının ardından açıklama yapan Alex, tercümenin iyi olmadığını ifade edip şunları yazdı:

Maalesef tercüme iyi olmamış. Bu yüden açıklama gereği hissettim. Kendi dilimde ne söylediğim de kayıtlı olduğu için benim içim çok rahat.

"Sadece Galatasaray'da değil diğer takımlarda yaptıkları da Türkiye'de biliniyor. Biraz önce Zico ve Fenerbahçe hakkında söylediğim gibi o da Galatasaray'daki çok kuvvetli yapının bir parçası. İyi ve kuvvetli oyuncuları var. Ülkedeki diğer takımların yakalamaya çalıştıkları bir takım. Bir süredir süregelen iyi işler yaptı."

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Galatasaray ve Okan Buruk sözleri Fenerbahçelilerin tepkisini çekmişti Alex de Souzadan açıklama geldi

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#Alex De Souza#Galatasaray#Fenerbahçe

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