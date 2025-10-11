Galatasaray ve Napoli arasındaki Osimhen maddesi Milan’ı şoke etti! Transfer rafa kalktı

Haberin Devamı

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen’in devre arasında Milan’a transfer olma ihtimali gündeme gelirken, İtalyan ekibi beklenmedik bir engelle karşılaştı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Milan yönetimi ocak transfer dönemine dair Osimhen için resmi girişimlere başladı. Ancak transfer görüşmeleri sırasında şoke edici bir detay ortaya çıktı.

Napoli’nin Galatasaray ile yaptığı anlaşmada, 'Osimhen 2 sezon boyunca Serie A’da herhangi bir kulübe satılamaz' maddesi koydurmasından dolayı Milanlı yetkililer beklenmedik bir durumla karşılaştı.

Bu gelişme üzerine Milan cephesi, devre arası için planladığı transfer operasyonunu rafa kaldırdı.

Napoli’nin bu maddeyi sözleşmeye eklemesinin nedeni olarak, Osimhen’in Serie A’da doğrudan bir rakipte forma giymesini engelleme isteği olduğu belirtiliyor.

MILAN PAHALI TRANSFER YAPMAK İSTİYOR

Öte yandan haberde, Milan’ın birkaç yıldır sansasyonel bir transfer hamlesi yapmadığı ve bu sebeple Avrupa’nın önemli golcüleri arasında yer alan Osimhen için girişimde bulunduğu ifade edildi.